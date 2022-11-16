Профессор Европейского университета Григорий Голосов — о Пригожине

Если правда, что Евгений Пригожин решил создать собственное «патриотическое консервативное движение», как пишет «Медуза»*, то Путину следовало бы беспокоиться. Собственно говоря, это главное, о чем ему следовало бы беспокоиться, поскольку в исполнении Пригожина такой проект совсем не впишется в рамки российской «электоральной политики»‎, но зато может хорошо вписаться в совсем другие, силовые рамки.

Контроль Путина над Ковальчуками (об этом в заметке «Медузы»‎*), может быть, и прочный, но вот контроль кого бы то ни было, включая самого Путина, над Пригожиным, — я бы точно ручаться не стал. Однако у меня ощущение, что в области внутренней политики чувство самосохранения Путина чем дальше, тем больше его подводит. Обостряясь, оно побуждает его бороться против вымышленных угроз, но не замечать реальных. Совсем искаженная оптика.

Оригинал.

*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.