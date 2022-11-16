Юрист команды Навального* Иван Жданов* — о решениях ЕСПЧ

А помните Навальный* пообещал судиться за каждого в ЕСПЧ, кого задерживают на митингах?
Мы за эти 5 лет проделали огромнейшую юридическую работу. Тысячи людей участвовали с нами.
Делали специальные выезды за город, чтобы заниматься только жалобами в ЕСПЧ.
И вот первые решения пошли. Решения справедливого суда о том, что все эти штрафы/задержания были незаконны. Честность людей была доказана в суде.
Путинская власть сейчас перестала исполнять эти решения.
Но ничего, наступит день и исполнят полностью.
Первые решения ЕСПЧ.
*Алексея Навального власти России внесли в список экстремистов и террористов.
*Ивана Жданова Минюст России считает «иностранным агентом».