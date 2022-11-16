Юрист команды Навального* Иван Жданов* — о решениях ЕСПЧ

А помните Навальный* пообещал судиться за каждого в ЕСПЧ, кого задерживают на митингах?

Мы за эти 5 лет проделали огромнейшую юридическую работу. Тысячи людей участвовали с нами.

Делали специальные выезды за город, чтобы заниматься только жалобами в ЕСПЧ.

И вот первые решения пошли. Решения справедливого суда о том, что все эти штрафы/задержания были незаконны. Честность людей была доказана в суде.

Путинская власть сейчас перестала исполнять эти решения.

Но ничего, наступит день и исполнят полностью.

Первые решения ЕСПЧ.

*Алексея Навального власти России внесли в список экстремистов и террористов.

*Ивана Жданова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

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