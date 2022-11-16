Политик Илья Яшина* о статусе иноагента

Летом, примерно через неделю после ареста, Кремль включил мою фамилию в реестр иностранных агентов. Я проигнорировал и долгое время никак не комментировал это событие. Подробно сформулировал своё отношение только в недавнем интервью газете «Собеседник»‎ и хочу акцентировать внимание на этом фрагменте разговора:

— Что значит для вас ваш статус иноагента? Мешает жить или воспринимаете его как награду?

— Как награду я этот ярлык точно не воспринимаю. Хотя понимаю, конечно, что вы имеете в виду. Множество достойных, уважаемых людей, которыми Россия гордится, получили от Кремля статус иноагента. Оказаться в их компании, можно сказать, почётно.

Тем не менее, штамп иноагента считаю оскорбительным и мириться с ним не собираюсь. Мои адвокаты обжаловали это в суде, и я использую все возможности, чтобы отстоять своё честное имя. Понимаю, конечно, что «басманное правосудие» не воспримет мои аргументы, но как минимум использую судебную трибуну, чтобы громко их озвучить.

Я патриот России и всю жизнь работал в её интересах. Да, у нас с действующей властью разное понимание национальных интересов нашей страны. Они видят Россию агрессивной по отношению к соседям и жестокой к своему народу. С их точки зрения, это и есть сильное государство. Я же хочу, чтобы моя Родина была открыта миру, уважала своих граждан и сосредоточилась на развитии собственных территорий, а не на захвате чужих. Это что, делает меня агентом другой страны?

Поскребите членов правительства, лидеров «Единой России», известных пропагандистов. У каждого второго — банковские счета за рубежом, роскошная недвижимость по всему миру. Их дети учатся в западных вузах и уже забывают русский язык. Я уж не говорю про то, с каким энтузиазмом обитатели Кремля превращают нашу страну в сырьевой придаток Китая. И эти люди называют меня иноагентом? Серьёзно?

Я никогда в жизни не получал и копейки от иностранных держав. Годами отстаивал репутацию России на международных площадках. Отказался эмигрировать, даже когда мне, по сути, прямо сказали: если не уедешь, посадим. Так что пусть эти ребята во власти идут к чёрту со своими ярлыками. Сами они иноагенты!

Полностью интервью опубликовано в журнале «Собеседник».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».