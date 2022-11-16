Максим Курников, соавтор фильма «Голод», у которого было отозвано прокатное удостоверение — об украденной диссертации замминистра

Дорогие друзья,

надо уметь признавать свои ошибки и я вчера ввел вас в заблуждение. Должен извиниться перед вами и перед министерством культуры. Я написал, что заместитель министра Обрывалин, который подписал отзыв лицензии, специалист по технике (радиолокационной) и даже кандидат наук.

Формально я был прав, но выяснилось, что кандидат наук Обрывалин просто украл диссертацию. Так что я зря подозревал министерство культуры в том, что там работает настоящий кандидат технических наук, там работает просто жулик. Прошу прощения у министерства и у вас, дорогие друзья. Заключение Диссернета прилагаю.