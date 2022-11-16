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Максим Курников, соавтор фильма «Голод», у которого было отозвано прокатное удостоверение — об украденной диссертации замминистра

16.11.2022

Зря подозревал министерство культуры в том, что там работает настоящий кандидат наук, там работает просто жулик

Диссернет Обырвалин
Дорогие друзья, 

надо уметь признавать свои ошибки и я вчера ввел вас в заблуждение. Должен извиниться перед вами и перед министерством культуры. Я написал, что заместитель министра Обрывалин, который подписал отзыв лицензии, специалист по технике (радиолокационной) и даже кандидат наук.

Формально я был прав, но выяснилось, что кандидат наук Обрывалин просто украл диссертацию. Так что я зря подозревал министерство культуры в том, что там работает настоящий кандидат технических наук, там работает просто жулик. Прошу прощения у министерства и у вас, дорогие друзья. Заключение Диссернета прилагаю.


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