Площадь в районе Камден в Лондоне назвали в честь Бориса Немцова

Совет района Камден в Лондоне решил назвать площадь на пересечении улиц Хайгейт Роуд, Хайгейт Вест Хилл и Суэйнс Лейн в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого семь лет назад в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте совета.

Площадь имени Бориса Немцова находится всего двух шагах от ныне закрытого Российского торгового представительства. На этом месте будут установлены новые уличные знаки и информационный щит. Это первый подобный мемориал в Великобритании.

Российские власти препятствуют созданию официального мемориала Немцову, поэтому его друзья и сторонники обратились к международной общественности, чтобы увековечить память о его жизни и наследии. Памятники оппозиционному политику уже появились в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве, Братиславе, Праге, Софии и Торонто.







