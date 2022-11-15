Директор СВР Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждали ядерные риски на переговорах в Анкаре

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на встрече в Анкаре обсудили угрозы международной безопасности. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы подтверждаем проведение встречи руководителей российской и американской разведок в Турции, организованной при содействии Национальной разведывательной организации. На ней обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия», — сообщил Алтун. Его слова приводит телеканал NTV.

Журнал Newsweek со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил, что переговоры касались вопроса о неприменении Москвой ядерного оружия, а также о задержанных в РФ американских гражданах. Конфликт в Украине и возможности его урегулирования стороны не обсуждали.

Вчера СМИ сообщили о проведении секретных российско-американских переговоров в Анкаре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сперва заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече, однако впоследствии рассказал, что она действительно состоялась. По его словам, инициатором выступила американская сторона.

