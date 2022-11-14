Выборы в Конгресс США: Республиканский реванш не состоялся

Промежуточные выборы в Конгресс, состоявшиеся 8 ноября, вызвали много эмоций, волнений и тревог, но принесли мало сюрпризов. Примерно так их результаты и предсказывали социологические опросы.

Согласно всем опросам, начиная с лета, считалось, что на промежуточных выборах республиканцы получат небольшое большинство в Палате представителей – что и произошло. На этот час известно, что Республиканская партия будет занимать там 212 мест, и она изберет спикера Палаты, которым, вероятно, станет нынешний глава республиканского меньшинства Кэвин Маккарти. Демократы точно берут 204 места, судьба прочих в данный момент решается в ходе подсчетов. Для получения большинства в Палате республиканцам достаточно победить еще всего в шести округах, что с большой вероятностью и произойдет.

Однако главным вопросом выборов было, кто будет контролировать Сенат



Еще в сентябре опросы стали показывать, что республиканцы имеют шанс получить большинство и там. Это вдохновило кандидатов-республиканцев, и Дональд Трамп, который активно агитировал за многих из них, уже пообещал, что выборы закончатся «унизительным осуждением» демократов.

Этого не произошло. Точный расклад голосов в Сенате еще неизвестен, но уже сейчас ясно, что он остается под контролем Демпартии. Ее кандидаты взяли 50 мест – что достаточно для голосования. В Сенате ровно 100 мест, и, согласно закону, при разделении 50/50 решающим там становится голос №101 – голос вице-президента. Вполне вероятно, что демократы получат в Сенате и простое большинство: на 6 декабря назначены перевыборы в Джорджии, где ни кандидат республиканцев, ни кандидат демократов не набрали необходимых 50% голосов, однако демократ Рафаэл Уорнок там лидирует.

Почти все комментаторы оценивают результат как скромную, но все же победу Демократической партии. Согласно статистике, в ходе промежуточных выборов партия президента обычно теряет голоса, поэтому для демократов задачей было сохранить большинство хотя бы в одной из палат.

ИНФЛЯЦИЯ И АБОРТЫ

Республиканцы вели кампанию с упором на экономические неудачи администрации президента Байдена, ожидалось, что высокая инфляция и его собственные низкие рейтинги потянут всех кандидатов Демпартии вниз. Действительно, более половины избирателей указывали, что при голосовании главными вопросами для них будут экономика и инфляция.

Однако, выяснилось, что избирателей волнуют и другие проблемы, в частности, позиция кандидатов по праву женщин на аборт и «фактор Трампа». Своим июньским решением Dobbs v. Jackson Верховный суд вывел аборты из компетенции федеральных властей, предоставив штатам самим решать эти вопросы. По этому пункту мнения избирателей разных партий резко расходятся: среди демократов за право на аборт выступают 73%, среди республиканцев 89% требуют запрета.

До сих в федеральном законе существует принятая в 1976 году Поправка Хайда (The Hyde Amendment), которая запрещает федеральным властям предоставлять финансирование клиникам, производящим аборты. Тем не менее, в своем проекте бюджета 2022 года администрация Байдена не стала ее использовать. Естественно, что при принятии бюджета на следующий год республиканское большинство уже не позволит этого сделать. Такая перспектива не вызывала энтузиазма избирателей и мотивировала многих из них голосовать за демократов.

Точно так же, как Байдена считают виновным в потере демократами большинства в Палате, виновным в слабых результатах Республиканской партии считают и Трампа

Индикатором этого стало поражение в Пенсильвании республиканского кандидата в Сенат Мехмета Оза, поддержать которого лично приезжал Трамп.

Джон Феттерман

В тесной гонке голоса избирателей у Оза выиграл демократ Джон Феттерман, которому пришлось очень нелегко, ибо незадолго до выборов он перенес инсульт. Феттерман считается близким к крылу «прогрессистов» Демпартии, он выступает за всеобщее медицинское страхование, отмену смертной казни, повышение минимальной оплаты труда до $15/час и легализацию каннабиса.



Как считает колумнист газеты The Washington Post Перри Бэкон (Perry Bacon-jr), «многие голосовали не столько в поддержку Байдена или демократов, сколько против трампизма или, если правильно его назвать, антидемократического движения в Республиканской партии». С ним согласен и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Мэтью Континетти (Matthew Continetti): «после вторника всем, кроме самых слепых его поклонников, стало очевидно, что Трамп усложняет республиканцам их задачи».

Рон Десантис

Поэтому для республиканцев стал важным результат выборов губернатора во Флориде, где вновь победил губернатор Рон Десантис, причем с большим отрывом в 19%. Десантиса рассматривают как альтернативного кандидата на президентских выборах, и хотя сегодня Трампа поддерживает большинство республиканцев, в 2024 году ему придется бороться не столько с кандидатом от демократов, сколько со своим громадным анти-рейтингом. Десантис также ультра-консерватор, однако он играет по правилам: не ставил под вопрос результаты президентских выборов 2020 года и осудил беспорядки 6 января. В случае, если Десантису удастся получить номинацию, это поможет республиканцам избавиться от репутации «антидемократического движения».

Марджори Тейлор Грин

Другой важной победой для Республиканской партии стало избрание конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, также выигравшей выборы с большим отрывом. Грин является лидером Фракции Свободы в Палате представителей, объединяющей крайне правых республиканцев, и, как считает Крис Чиллиза (Chris Cilizza) из CNN, «руководству республиканцев придется заручиться поддержкой команды Грин, что даст ей рычаги влияния на политику». Грин уже заявила, что «Украина не получит ни цента помощи» – по ее мнению, эти деньги должны быть использованы на укрепление границ США от нелегальных мигрантов.

Джош Шапиро



Среди демократов, безусловным победителем стал «новичок» Джош Шапиро, сумевший убедительно выиграть губернаторские выборы в Пенсильвании. Его называют восходящей звездой партии и пророчат, что если не на следующих выборах, то в 2028 году он может стать кандидатом в президенты. Шапиро называет себя «прогрессистом» – в бытность генеральным прокурором Пенсильвании он добился отмены смертной казни в штате, он выступал за помилование всех осужденных за хранение каннабиса и поддерживает право на аборт. В то же время, в его программе – увеличение финансирования полиции, снижение корпоративных налогов, Шапиро также далеко не активный сторонник «зеленой энергетики».



Гретхен Уитмор

Как считает The Washington Post, будущее Демократической партии будут определять именно такие люди, как Шапиро и вновь избранная губернатором Мичигана Грэтхен Уитмер. В своей кампании Уитмер держалась очень практичной программы, касающейся качества дорог и питьевой воды. В других вопросах она является политиком компромиссным: одновременно выступает за права женщин и права ЛГБТ, но отдает должное и позиции по сохранению традиционных ценностей «семьи, друзей и сообщества». Это обеспечило ей поддержку избирателей в штате, который разделен экономически и идеологически на индустриальные городские округа и сельские.





даже в тех штатах, где выиграли кандидаты Республиканской партии, на референдумах избиратели проголосовали за пункты программы демократов

Так в Южной Дакоте было одобрено расширение программы медицинского страхования Medicaid, пользователями которого являются бедные. В Кентукки поправки, ограничивающие право на аборт, не прошли, а в Миссури референдум легализовал каннабис.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Главным результатом «смены караула» в Палате представителей, безусловно, станет борьба по тем бюджетным вопросам, которые имеют идеологическое значение. В первую очередь, это программы «зеленой энергетики», которые являются критически важными для Байдена, ибо иначе он потеряет поддержку «прогрессивного блока». Республиканцы эти программы никак не поддерживают и намерены бороться с ними методом установления потолка государственного долга – «зеленая энергетика» очень затратна, она требует госсубсидий и налоговых льгот.

Однако, как считает Bloomberg, республиканцы не смогут остановить новую волну государственных расходов, по крайней мере, в следующем году. Уже принятый законопроект об инфраструктуре и федеральные гранты штатам будут реализованы, относительно республиканцев инициатив Байден уже предупредил, что у него «есть ручка, чтобы наложить вето». В то же время, по мнению колумниста The Washington Post Хью Хьюита (Hugh Hewett), вполне возможны законодательные компромиссы по таким важным вопросам, как укрепление границ и иммиграции.

Гораздо большее значение могут иметь расследования и слушания в комитетах Палаты представителей личных дел семьи Байдена – а именно, деятельности его сына Хантера, которого публично обвиняют в получении денег от китайских фирм и $3,5 млн от фирмы вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной за «консалтинговые услуги». Самого Джо Байдена это никак не касается, но создает ему очевидные политические затруднения.

Вопрос, ответ на который больше всех интересует и в Киеве, и в Москве – это как новый состав Конгресса повлияет на выделение военной и финансовой помощи Украине. По этому поводу существует неустойчивое равновесие. С одной стороны, как среди «прогрессистов», так и среди консерваторов существует оппозиция увеличению помощи – и предложения связать ее с началом переговоров между Киевом и Москвой (против чего Киев до последнего времени категорически выступал). С другой, также существует и сильная двухпартийная поддержка помощи Украине.

Движения чаши весов здесь более всего зависят от позиции самого Белого дома

Наблюдатели уже заметили, что с лета военная помощь идет почти исключительно средствами ПВО и боеприпасами, прочие вооружения предоставляются по минимуму, а разговоров о наступательном вооружении – танках и самолетах – вообще никто не ведет.

По сути, все, что происходит в Вашингтоне с сегодняшнего дня, определяется уже не результатами прошедших выборов, а подготовкой к выборам президентским. В ближайшее время ожидается, что как президент Байден, так и экс-президент Трамп объявят о своем намерении баллотироваться в 2024 году. Что не означает, что ко времени официальных номинаций они останутся единственными игроками. Если какой-то урок выборы и преподали обеим партиям, то он заключается в том, что для успеха им нужны новые люди.