Борьба с пережитками будущего

Технологический регресс, который влечет за собой изоляция страны, дополняется регрессом политическим, экономическим, психологическим, ментальным и — духовным. Или, говоря языком Кремля, «духовно-нравственным». Именно такая инволюция, обратная эволюция человеческого духа, зафиксирована, унифицирована и кодифицирована теперь в указе президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это попытка навязать нации мировоззрение военного пенсионера, вещающего с лавочки у подъезда, как с кафедры или амвона. Это замена естественных законов жизни и развития человеческой морали искусственной жизнью и вымышленной моралью.

На днях была отменена премьера фильма по «Мы» Евгения Замятина, потому что власти сами прекрасно знает, что загоняют Россию в тоталитарную антиутопию, а именно она изображена в романе. Кремль отменяет будущее, борется с его «пережитками» — свободной жизнью, нормальной, спокойной, мирной, без войн и насилия.

Моральный кодекс строителя путинизма

Огласить весь список «традиционных духовно-нравственных», конечно, можно, но утомительно. И немного смешно — однако это горький смех. Как моральный кодекс строителя коммунизма радикально отличался от модели поведения советских людей и особенно их начальников, так моральный кодекс строителя путинизма кардинально расходится с реальностью. Что это за «нравственные ориентиры, передававшиеся из поколения в поколение»? Неуважение к личности, насилие, недоверие к гражданину, отказ в раскрепощении его инициативы, жестокость в наказании за свободное мышление, презрение к миру, экологии, всему «чужому»? Привычка подчиняться, не выделяться из толпы, чтобы не наказали, не посадили, не изгнали? Такие «ориентиры» действительно передавалось из поколения в поколение. Это — «ценности» выживания во враждебной человеку среде. Эти «ориентиры», как говорится в указе и «Основах», «уникальны» и «самобытны». Уникальные для XXI века разрушения. Самобытная для постиндустриальных обществ героизация насилия и «героической» смерти на полях сражений за вымышленные миры автократа. Самобытный по степени агрессивности язык ненависти, уникальное пренебрежение нормами права, даже того авторитарного права, которое установил сам режим.

На первом месте в кремлевском списке ценностей — жизнь. Как это коррелирует с тем, что Путин начал 24 февраля и продолжает уже 9 месяцев?



Среди обозначенных ценностей в списке есть права и свободы человека и гражданина. Их и не может не быть, потому что как высшие ценности они зафиксированы в пока не отмененной Конституции РФ. На первом месте в кремлевском списке ценностей — жизнь. Как это коррелирует с тем, что Путин начал 24 февраля и продолжает уже 9 месяцев? «Крепкая семья» — и этому учит нас «элита», окруженная не только хорошо откормленной охраной, но и легионами эскортниц? «Приоритет духовного над материальным»? Достаточно посмотреть на интерьеры и экстерьеры вилл и резиденций тех людей, которые взялись учить нацию морали, чтобы убедиться в ошеломляющем лицемерии представителей истеблишмента. «Коллективизм» и «взаимопомощь» — это да, это присуще нашим «элитам»: они составили крепкий и сплоченный коллектив, отгородившийся от всей остальной нации заборами, перекрытыми дорогами и фэсеошниками. Именно так они представляют свою высшую ценность — «суверенитет», они впрямь суверенны, когда осмеливаются в период военной мобилизации, массовой эмиграции, падения рождаемости, увеличения смертности, эрозии рынка труда, долгосрочного тренда падения качества человеческого капитала вписывать в свои «Основы» «сбережение народа и развитие человеческого потенциала». Хорошо не дожил до столь вульгарной интерпретации понятия «сбережение народа» его автор Александр Солженицын.

«Болеем за наших! Болеем за сербов!» — этот новый лозунг Россотрудничества, выдвинутый перед чемпионатом мира по футболу-2022, пожалуй, оставим для анализа психотерапевтам. Отметим лишь, что он обнаруживает важнейший для ценностной доктрины путинского государства мотив экстатической борьбы с чужими, не «нашими».

«Деструктивная идеология» лежит в основе понимания универсальных общечеловеческих ценностей, в фундаменте миропорядка, сформировавшегося после 1945 года, она обозначена в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека и гражданина и даже в Конституции РФ 1993 года



А не «наши» формируют угрозы, которым надо противостоять — авторитарный режим должен обязательно с кем-то воевать. Например, с модернизацией, с современностью, так сказать, с пережитками будущего. Ценностный каркас автократии нужен «для противодействия социокультурным угрозам национальной безопасности». Как это всегда бывало десятилетиями, кризис не у нас, а там, у них. Он — «глобальный цивилизационный и ценностный». Кто враг? Почти весь мир, особенно США, ну и отдельные лица и организации внутри России (вроде бы уж уничтожили все живое, откуда еще эти организации?). Далее — шедевр, немного не дотягивающий до газеты «Правда» конца 1940-х-начала 1950-х годов, но исполненный именно в духе этого времени: «Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению (значит, традиционные ценности не так уж и укоренены в российском народе? — А.К.) чуждой (вот оно, вокабуляр сталинской и последующих советских эпох. — А.К.) российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивная идеология)». Хочется воскликнуть со всем возможным пафосом: «Автора!» Точнее, плагиатора, потому что это дословное повторение утомительных, самого низкого пошиба, советских пропагандистских мантр.

Что характерно, вышеуказанная «деструктивная идеология» лежит в основе понимания универсальных общечеловеческих ценностей, в фундаменте миропорядка, сформировавшегося после 1945 года, она обозначена в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека и гражданина и даже в Конституции РФ 1993 года. Указ и «Основы» полны противоречий — «образ российского государства» должен представлять собой лик «хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей» (в другом месте — «исконных общечеловеческих»). Но здесь вопиющий дефект в самой формуле: авторам основ следует определиться — ведь ценности бывают или «традиционные/исконные» (то есть архаичные, по крайней мере, в том виде, в каком они описываются) или «общечеловеческие». Общечеловеческие после периода модернизации обществ не могут быть ни исконными, ни посконными, ни домотканными.

Кстати, в тексте «Основ» написано, что «деструктивная идеология» отрицает человеческое достоинство и ценность человеческой жизни. Хотелось бы в этой связи обратить внимание на официальные данные ООН о человеческих потерях в результате проведения спецоперации… Есть в этом вдохновенном произведении кремлевских учителей жизни маленькая, но антинаучная неточность: «деструктивная идеология» не ведет к «росту употребления алкоголя», напротив, она привела к уменьшению этого самого употребления и изменению его структуры — от крепких напитков (не говоря уже о самопальных и паленых — это как раз в российских «традициях») к гораздо менее крепким. Да и качество крепких радикально улучшилось.

Ну, а как же без песни о главном?! То есть о государственных деньгах, которые надо потратить на богоугодное внедрение ценностей в смысле преобладания духовного над материальным? Как говорится, их есть у меня, ибо в тексте «Основ» указано на то, что будет осуществляться «формирование государственного заказа» на внедрение различными способами в мозги и души россиян архаики. То-то начнется битва за заказ среди деятелей различных искусств! Фильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный» покажутся тонким авторским кино на фоне грядущих уникальных и самобытных кинополотен. А ведь есть еще театр и балет…

Господи, как же хочется быть, наконец уже, не «самобытным» и «уникальным», а нормальным, современным и, главное, мирным! Без риска героической гибели в борьбе против «социокультурных угроз».



