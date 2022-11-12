Израиль: Крутой поворот вправо

FOREIGN AFFAIRS

Для того, чтобы выйти из тупика, который парализовал израильскую политику более трех лет, потребовалось пять выборов. Наконец, 1 ноября партии, объединившиеся в блок с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, получили в Кнессете 64 места из 120. Так завершилось недолговечное пребывание у власти нестройной коалиции, куда входило восемь партий – правых, левых, центристских и даже исламистских. В конечном итоге, непримиримые идеологические разногласия и разорвали правительство Яира Лапида на куски.

Это была изначально нестабильная конструкция, и Нетаньяху с союзниками теперь обещают обеспечить стабильность. Они могут сформировать коалицию партий, в основном объединенных набором ультраправых идей об израильском обществе, внешней политике и палестинской проблеме. Точные контуры нового правительства еще не определены, но одно можно сказать наверняка: Израиль вступил на неизведанную территорию. Вопрос лишь в том, насколько далеко вправо готов уйти Нетаньяху.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЮРПРИЗ

С момента назначения выборов в июне 2022 года почти каждый опрос показывал, что страна движется к очередному электоральному тупику. Поэтому, когда экзит-полы показали, что блок Нетаньяху получает большинство, это выглядело драматическим развитием событий. Но вряд ли это стало сюрпризом.

Число израильтян, относящих себя к правым, в последние годы неуклонно росло и достигло более половины всех взрослых, включая 64% еврейского населения, которое голосует гораздо чаще, чем арабское население страны. Партия самого Нетаньяху «Ликуд» выступила лишь незначительно лучше, чем в 2021 году, набрав менее 50 000 новых голосов и получив 32 места по сравнению с 30 местами в Кнессете уходящего созыва. А вот ультраортодоксальная партия ШАС выступила несколько лучше, чем ожидалось, получив 11 мест.

Но самая большая новость выборов не стала сюрпризом: в течение нескольких недель опросы предсказывали, что еврейская ультранационалистическая партия «Религиозный Сионизм» (Ткума) получит в Кнессете 14 мест вместо шести, и она это сделала, добавив более 290 000 голосов к своим результатам 2021 года. Хотя эта партия шла на выборы как слияние фракций, которые, возможно, не смогут остаться вместе, в настоящее время ее представители составляют второй по величине список в блоке Нетаньяху. Лидеры Ткумы, включая агрессивного антиарабского активиста Итамара Бен-Гвира, уже заявили о своих министерских амбициях.

Переговоры идут полным ходом, и коалиция может быть сформирована в течение нескольких недель. Теоретически возможно, что позднее Нетаньяху может попытаться убедить отдельных представителей оппозиции присоединиться к его правительству, но в настоящее время это представляется маловероятным. В 2020 году уходящий министр обороны Бенни Ганц сначала возглавил оппозицию Нетаньяху, однако, после выборов решил присоединиться к правительству. Это закончилось для Ганца плачевно: Нетаньяху уклонился от сделки, которую они уже заключили, и Ганц остался ни с чем. Коалиционные обещания в Израиле часто нарушаются, и сейчас Ганц обещает, что больше не будет объединяться с Нетаньяху. Разговоры о создании коалиционного правительства с участием «Ликуд» и более крупных центристских партий, но без участия крайне правых партий, пока остаются разговорами.

Таким образом, Израиль, по всем признакам, находится на пути к «полностью правой» правящей коалиции с четырьмя партиями.

Это правительство может стать самым правым в Израиле за всю его историю



В двух важных областях – внешней политике и израильско-палестинском конфликте – новое правительство Нетаньяху, вероятно, будет отличаться лишь на градус от уходящего правительства. Но по важнейшим внутренним вопросам, включая характер демократических институтов страны, эти различия будут очень существенными для израильского общества и государства.

Несмотря на заявления Нетаньяху о том, что уходящее правительство было левым, оно мало что сделало для изменения политики его предыдущего правительства в отношении израильско-палестинского конфликта. Уходящее правительство предприняло лишь незначительные шаги в стимулировании экономического развития палестинцев и выступало за «сокращение конфликта» – термин, которым премьер Нафтали Бенетт обозначал уменьшение непосредственных источников трений без попыток всеобъемлющего политического урегулирования.

Эта политика едва ли отличалась от того, что Нетаньяху в свое время называл «управлением конфликтом» – что также означало сдерживание периодических эскалаций и постепенное улучшение экономических условий на палестинских территориях без дальнейших шагов к разрешению конфликта. И Нетаньяху, и сменившее его правительство Бенета-Лапида также расширили оккупацию таким образом, что решение о двух государствах стало более отдаленным, чем когда-либо. Бенет и Лапид усилили израильский контроль над Западным берегом, заняв самую большую часть его территории – зону С. Это было продолжением подхода Нетаньяху, который еще в 2020 году пришел к выводу, что аннексировать Западный берег де-юре будет сложно, но вариант де-факто вызовет меньше осуждения со стороны международного сообщества. За год своего пребывания у власти Беннет и Лапид, похоже, пришли к тому же выводу.

Оба правительства держали Газу в жесткой изоляции, с твердым израильским контролем над перемещением людей и товаров – как и все израильские правительства еще с 2007 года. Уходящее правительство несколько увеличило количество разрешений на работу для жителей Газы – мера по укреплению доверия, не имевшая конкретной конечной цели.

Возвращение Нетаньяху может показаться предвестником изменений во внешней политике Израиля. По крайней мере, в своей риторике Лапид вернул Израиль в семью демократий, тогда как Нетаньяху более развивал отношения с авторитарными режимами – от Азербайджана до Чада. Он также нормализовал отношения с недемократическими арабскими странами через Авраамский договор, заключенный при посредничестве США. Нетаньяху установил дружеские отношения с такими авторитарными лидерами, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп, и поддерживал сотрудничество с президентом Владимиром Путиным. Нетаньяху даже сообщал избирателям о своей дружбе с кремлевским диктатором на билбордах во время одной из кампаний.

Однако ранее у Нетаньяху не было проблемы, ставшей сегодня самой большой в глобальной политике – войны России в Украине. По-видимому, Нетаньяху не планирует существенно отходить от той позиции по вопросу, которую занимал Бенет. Когда началась война, Бенет принял принципиальное решение о приоритете договоренностей Израиля с Россией для того, чтобы Москва сохранила Израилю пространство для маневра в Сирии. Там Россия контролирует воздушное пространство, необходимое Израилю для авиаударов по про-иранским формированиям и их структурам в стране. На сегодняшний день Израиль предоставляет Украине только гуманитарную помощь и не предлагает никакой военной.

В недавнем интервью MSNBC Нетаньяху сделал крайне редкий жест, одобрив политику нынешнего правительства в отношении Украины и назвав ее «благоразумной». В другой раз он в осторожных выражениях упомянул, что «рассмотрит» вопрос о военной помощи Киеву, но без дальнейших уточнений.

Нетаньяху также предупредил, что война грозит перерасти в глобальный конфликт между ядерными державами и не должна распространиться за пределы Украины. Этот тезис повторяет те аргументы в пользу переговоров, которые приводят сторонники скорейшего перемирия, и результатом которых неизбежно станут территориальные уступки Украины. В этой позиции израильских политиков есть своя логическая последовательность: в конце концов, Израиль тоже завоевал территорию, которую не собирается возвращать.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: УГРОЗА ОСНОВАМ

Израильтяне могут заметить преемственность во внешней политике, однако, во внутренних вопросах разница значительна. На пятом сроке своего правления Нетаньяху может окончательно изменить лицо страны. Партия Ткума обнародовала масштабные планы по ограничению возможностей судебной власти в Израиле и одновременного ослабления многих важных механизмов ограничения власти правительства. Это новый этап в многолетней кампании правых по делегитимизации судебной власти, к которой в 2020 году присоединился и сам Нетаньяху после начала расследования его деятельности по обвинению в коррупции. Нетаньяху до сих пор отвергает все обвинения и заявляет, что это политическое преследование и «попытка переворота».

Для начала, план правовых реформ партии Ткума предлагает отменить одну из анти-коррупционных норм уголовного закона, по которой обвиняется Нетаньяху. Затем правительство должно получить право контроля над судебными назначениями, наконец, Кнессет сможет отменять решения Верховного суда. Все это фактически ликвидирует разделение властей и идет вразрез с Основными законами Израиля, которые действуют в стране как конституция и билль о правах.

Эти изменения устранят те немногие препятствия, которые остаются для легализации израильских поселений на Западном берегу, которые даже по законам Израиля считаются незаконными, и полной аннексии палестинской территории. Они также ослабят гражданскую оппозицию политике правительства, ограничив возможность граждан обращаться к защите Верховного суда, который одновременно является Высшим судом справедливости Израиля по искам против государства.

Три религиозные партии блока Нетаньяху, в свою очередь, стремятся обеспечить влияние религиозных сил на общественную жизнь

Среди предлагаемых ими мер – ужесточение контроля ультраортодоксов над соблюдением правил кошерности в государственных учреждениях, блокирование попыток расширить количество общественного транспорта, работающего по субботам, и закрытие всей торговли и развлечений по субботам. Также религиозные партии выступают против попыток изменить политику в области семейного права и введения гражданского брака. Сторонники Ткума регулярно высказывают антиарабские взгляды, а среди депутатов Кнессета от партии немало откровенных гомофобов.



Реальные действия Нетаньяху еще рано предсказывать, и пока он заявил, что планирует назначить министром юстиции в правительстве представителя своей партии «Ликуд», ограничив влияние религиозных партий. Также, несмотря на то, что он лично заинтересован в ограничении сферы влияния судебной власти, Нетаньяху, возможно, предпочтет не наносить ей необратимый ущерб.

Опыт Нетаньяху по созданию альянсов с нелиберальными и даже антидемократическими иностранными партнерами говорит сам за себя, и нельзя представить, чтобы он вернулся к решению о двух государствах или прекратил оккупацию палестинских территорий. Но его правительство все же может отказаться от объявления войны правовым институтам Израиля. Гражданское общество и судебная власть Израиля, как бы несовершенны они ни были, являются самыми важными сферами для проявления инакомыслия и политической конкуренции, а также единственными инструментами сдержек и противовесов в системе, которая в целом мало ограничивает власть лидера.

Далия Шейндлин – научный сотрудник исследовательского центра Century International и обозреватель газеты «Гаарец»