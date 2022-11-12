Жителей Перми зовут на Новый год с ЧВК «Вагнер»‎

Жителей Перми приглашают «отметить» Новый год в компании с ЧВК «Вагнер», обратили внимание «7*7»‎. В анонсе «празднования»‎ обещают оркестр «под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов», катание на БТР, шоу с оружием «Солнцепек», чаепитие.

ЧВК «Вагнер»‎ основана «поваром Путина»‎ Евгением Пригожиным‎ в 2014 году. Наемники участвуют в боях в Украине, они поддерживали восстание в ЦАР и Мьянме. В ЧВК на прошлой неделе сообщали, что будут готовить отряды ополченцев в Курской и Белгородской областях. Вербуют бойцов и в колониях по всей России: сообщалось, что в ИК приезжает лично Пригожин.