Жителей Перми приглашают «отметить» Новый год в компании с ЧВК «Вагнер», обратили внимание «7*7». В анонсе «празднования» обещают оркестр «под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов», катание на БТР, шоу с оружием «Солнцепек», чаепитие.
ЧВК «Вагнер» основана «поваром Путина» Евгением Пригожиным в 2014 году. Наемники участвуют в боях в Украине, они поддерживали восстание в ЦАР и Мьянме. В ЧВК на прошлой неделе сообщали, что будут готовить отряды ополченцев в Курской и Белгородской областях. Вербуют бойцов и в колониях по всей России: сообщалось, что в ИК приезжает лично Пригожин.