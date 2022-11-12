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#Новости

Жителей Перми зовут на Новый год с ЧВК «Вагнер»‎

12.11.2022

В анонсе предлагают шоу с оружием, катание на БТР, чаепитие

Жителей Перми приглашают «отметить» Новый год в компании с ЧВК «Вагнер», обратили внимание «7*7»‎. В анонсе «празднования»‎ обещают оркестр «под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов», катание на БТР, шоу с оружием «Солнцепек», чаепитие.

ЧВК «Вагнер»‎ основана «поваром Путина»‎ Евгением Пригожиным‎ в 2014 году. Наемники участвуют в боях в Украине, они поддерживали восстание в ЦАР и Мьянме. В ЧВК на прошлой неделе сообщали, что будут готовить отряды ополченцев в Курской и Белгородской областях. Вербуют бойцов и в колониях по всей России: сообщалось, что в ИК приезжает лично Пригожин. 



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