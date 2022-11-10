Концерт Anacondaz в Екатеринбурге сорвали из-за Навального*

Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что концерт группы Anacondaz сорвали из-за поддержки музыкантами Алексея Навального*. Такое объяснение дали в прокуратуре Свердловской области.

Anacondaz пытаются судиться с властями из-за отмены концертов в Перми и Екатеринбурге. По версии зампрокурора Свердловской области, музыканты ранее поддерживали Алексея Навального*, выступали с критикой органов власти и осуждали проведение «спецоперации»‎ в Украине. Из-за этого на концерт вызвали полицию.

Концерт в Екатеринбурге сорвали 22 июля. По версии полиции, это было несогласованное массовое мероприятие.

Музыканты указывают, что все согласования были, оснований отменять концерт не было, а полиция превысила полномочия и отреагировала неадекватно ситуации. Еще до концерта Anacondaz представили гарантийные письма организаторам, что никаких лозунгов и призывов не будет.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «экстремистов и террористов»‎.