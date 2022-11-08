Мигранты массово покидают Россию

За первые восемь месяцев 2022 года из России впервые за много лет зафиксирован массовый отток мигрантов. «Можем объяснить»‎ отметили, что такого не было даже в 2020 году, во время пандемии коронавируса.

Согласно данным Росстата, с января по август в страну приехали почти 444 тыс. мигрантов, а уехали — больше 506 тыс. человек. В 2021 и 2020 годах, наоборот, наблюдали приток мигрантов: в 2021 — 212,3 тыс. человек и в 2020 году — 68,8 тыс. человек.

Граждане Украины в 2021 году были на втором месте, после Таджикистана, по числу въездов в Россию на заработки. Теперь украинцы уезжают, как и остальные иностранцы — за восемь месяцев выехали 8,5 тыс.человек.

Рекордсмены по выезду из России также граждане Армении (выехало 15,7 тыс. человек), Кыргызстана (14 тыс.), Узбекистана (минус 13,7 тыс). Миграционный приток зафиксирован только из Таджикистана — 41,7 тыс.человек.