Ксения Ларина: из спектаклей исчезают режиссёры и авторы

Из спектаклей исчезают режиссёры и авторы. В программках в графе «режиссёр» — печатают слово «режиссёр». На сайтах со страниц спектаклей просто тупо вымарывают имена режиссёров, драматургов, авторов. Список создателей начинается с художника.

Все это непотребство прикрывают «благими» намерениями — сохранить спектакли! Мы же их не снимаем! Вы что, хотите, чтобы мы сняли?!

Все это отвратительно: и то, что стирают имена авторов, и то, что прикрывают свое малодушие «благими» намерениями.

Что-то с трудом верится в благие намерения дурных поступков.

Честнее было бы — снять спектакль, а не лишать его авторства.

Может, не спектакли они сохраняют, а кассу?

Ведь иметь в репертуаре спектакли Серебренникова, Туминаса, Карбаускиса, Молочникова, Крымова, Кулябина — это так прибыльно. Касса молотит не вынимая.

Лицемерие стало национальной скрепой.

Фото: Дмитрий Травин.

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