Михаил Барышников: «Мысль о возвращении в брежневское болото была невыносима»

THE GUARDIAN

Сейчас Михаилу Барышникову 74 года, и он продолжает танцевать. После побега из СССР в 1974 году Барышников сделал карьеру на Западе, выступая с New York City Ballet и American Ballet Theater, художественным руководителем которого позднее стал. Он занялся современным танцем, основав White Oak Dance Project, а сейчас руководит собственным Baryshnikov Arts Center в Нью-Йорке. Он по-прежнему танцует в экспериментальном балете, последний раз в балетной версии «Вишневого сада» украинского режиссера Игоря Голяка. Барышников снимался в кино и даже в сериале «Секс в большом городе». 16 ноября в Букингемском дворце Барышникову будет вручена награда Королевской академии танца, учрежденная в честь Коронации королевы Елизаветы II, за «выдающиеся заслуги в искусстве танца и балета».

На вопрос корреспондента газеты The Guardian «Что вам дал балет?» Барышников отвечает: «Балет дал мне мою жизнь. С восьми-девяти лет мои первые опыты в балете дали мне уверенность в том, что я могу быть частью таинственного мира театра. И тогда я думал обо всех — от артистов до электриков и уборщиц, которые приходили после спектакля. У меня была любовь ко всему в театре, и она сохранилась до сих пор. Я благодарен за возможность жить и работать в этом уникальном и порой странном мире».

Последнее время Барышников выступает не так часто, уделяя больше внимания экспериментальному танцу, и не упускает случая поучаствовать в представлениях нетрадиционного формата — таких как недавний городской парад в Нью-Йорке в честь 130-летия журнала Vogue. Возраст берет свое, и как признает танцор, «каждый день — это новая встреча со своим телом, и не всегда она приятна».

Его желание танцевать по-прежнему сильно. Движущей силой, по его словам, является «уязвимость»: каждый новый проект вызывает естественные неуверенность и страх, и преодолевать их для Барышникова — захватывающее ощущение.

Говоря о классическом балете, Барышников уверен, что красота балета имеет вечное значение, и она останется навсегда.

Однако, как и прочие произведения искусства, балет — творение определенного времени и места, и он не всегда просто переносится на современное восприятие



Поэтому в Baryshnikov Arts Center стараются ставить спектакли по современной хореографии. Последней постановкой был спектакль «Новый Стравинский» хореографа Дженнифер Вебер, в котором танцевали на музыку «Петрушки» и «Жар-птицы». По мнению Барышникова, спектакль получился современным и в то же время — соответствующим первоначальной концепции Игоря Стравинского.

За последние десятилетия, считает Барышников, технический уровень танцовщиков на Западе совершенствовался с каждым поколением. Однако сам балет не очень изменился, не изменился и театр, который для продюсеров и хореографов означает постоянный поиск спонсоров и аудитории, готовой за искусство платить.

Барышников мало обращает внимания на ставшие частыми обвинения хореографов в сексуальных домогательствах в балетных труппах и школах. Он считает, что художественный процесс неизбежно труден, провокационен и некомфортен. «Это не марш за права человека. Однако каждый член труппы заслуживает уважительного отношения к себе, и совершенства всегда можно достичь без абьюза».

Вспоминая о своем побеге из СССР, Барышников признает, что не был политически активен в стране, но когда у него появилась возможность остаться на Западе, «думать о возвращении в это брежневское болото было невыносимо». «Я был молод, находился в середине своей карьеры и понимал, что время идет, — говорит Барышников. — Хотел путешествовать, работать с разными хореографами и быть свободным человеком. Для меня это было очень просто, но в СССР такой выбор выглядел как акт гражданского неповиновения».

Барышников неоднократно высказывал свое мнение о последних событиях в России и призывал известных россиян выступить против войны в Украине. Он не считает, что протест достиг необходимого уровня — ибо война продолжается. «Этого никогда не будет достаточно, пока не закончится нынешний российский режим, хотя, конечно, для того чтобы высказаться, нужна необыкновенная смелость. Мы все должны обратиться за советом к Алексею Навальному. Он говорит: «Единственное, что необходимо для торжества зла — это чтобы хорошие люди не делали ничего. Так что не бездействуйте».

Еще в начале марта Барышников вместе с Борисом Акуниным, Сергеем Гуриевым и другими деятелями науки и культуры, находящимися в эмиграции, создал благотворительный фонд «Настоящая Россия» (True Russia). Как говорит Барышников, «Настоящая Россия» не является политической организацией. Она была создана, в первую очередь, для помощи беженцам, спасающимся от войны на Украине, но она также поддерживает и россиян, вынужденных покинуть страну из-за несогласия с войной и режимом. Барышников уверен, что «Украина победит, и что граждане России смогут сами определять свое будущее без авторитарного правительства».

Отвечая на традиционный вопрос о своих творческих планах, Барышников отмечает, что стал больше обращать внимания на духовную составляющую искусства. Он хочет, чтобы танец стал «своего рода смиренным духовным упражнением». Он готовит к постановке в Baryshnikov Arts Center пьесу по роману японского автора 20 века Ясуси Иноуэ «Охотничье ружье». Соответственно, в главной роли выступит японская актриса Мики Накатани, а постановкой занимается франко-канадский режиссер Франсуа Жирар.

Барышников не собирается покидать сцену, и он шутит: «Когда возникнет такое намерение, я сам всем скажу».