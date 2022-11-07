Пенсионерка бросила три «коктейля Молотова» в здание военкомата в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области задержали пожилую женщину за попытку поджечь местный военкомат. Как сообщает Telegram-канал Baza, пенсионерка атаковала здание тремя бутылками с зажигательной смесью, но ни одна из них так и не загорелась.

Задержанной оказалась женщина на вид лет 60-70. Ее личность и мотивы пока не установлены. По данным Telegram-канала, попытку поджога она предприняла около шести часов вечера по местному времени.

Пожилая правонарушительница подготовила три «коктейля Молотова» — два их них попали в цель, но не загорелись, а третья отрикошетила и попала в автомобиль, принадлежащий сотруднику комиссариата. Какую статью ей вменяют, пока неизвестно.