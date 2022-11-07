Камчатского активиста Александра Каменюка арестовали на два месяца за неоднократную «дискредитацию» ВС РФ

Суд в Петропавловске-Камчатском заключил под стражу общественного деятеля Александра Каменюка, обвиняемого в неоднократной «дискредитации» российской армии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила местная активистка Василя Вершинина.

«Александра Борисовича с зала суда увезли в СИЗО. Срок — 2 месяца», — рассказала Вершинина.

Ранее Каменюка дважды оштрафовали по статье о «дискредитации» российской армии — в апреле на 50 тысяч рублей, в июне — на 40 тысяч рублей. Поводом послужила публикация антивоенных роликов в соцсетях. После этого в отношении него возбудили уголовное дело за неоднократную «дискредитацию» ВС РФ.

Тогда же Каменюку избрали меру пресечения в виде запрета на использование интернета и посещение публичных мероприятий, но он продолжил публиковать ролики, в которых критиковал мобилизационные мероприятия в стране и деятельность сотрудников ЦПЭ.

В сентябре силовики задержали Каменюка на двое суток за якобы попытку «скрыться от органов предварительного следствия», а в октябре — пришли с повесткой в военкомат, которую он отказался подписать.