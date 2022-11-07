Лилии Чанышевой продлили меру пресечения

Мосгорсуд продлил меру пресечения Лилии Чанышевой. Ее обвиняют в создании и руководстве «экстремистским сообществом»‎ (ч.1 ст. 282.1 УК РФ) — она руководила Штабом Навального* в Уфе.

Как сообщили ее соратники, Чанышева уже год находится в московском СИЗО. Они отмечают, что ей не разрешают ни видеться, ни даже созваниваться с мужем или пожилыми родителями.

По новому решению суда она должна будет пробыть в СИЗО до 3 февраля 2023 года. На заседание к ней сначала пустили 10 человек, в том числе мужа Алмаза. Но потом следствие потребовало закрыть заседание, и судья с этим согласилась.

*Штабы Навального власти России считают «экстремистской организацией», они ликвидированы.