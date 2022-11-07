У дороги иблис

Если ранняя советская власть вела политику всеобщей электрификации, то поздняя путинская занялась десатанизацией, то есть, по-простому говоря, ловлей чертей. Причем у каждого свой черт. У Дугина ангельские войска насильно мобилизованных граждан идут на битву с Сатаной. Кадыров предпочитает поражать залпами орудий иблиса (кстати, статья про него, не про Кадырова, а про иблиса, в известном двухтомнике «Мифы народов мира» 1980 года издания написана нынешним поборником милитаризма и имперскости М.Б. Пиотровским). Медведев Дмитрий Анатольевич ловит сразу троицу — Сатану, Люцифера и, да-да, иблиса, объявляя это дело целью спецоперации. Наконец-то нашелся человек, который объяснил, ради чего гибнут люди, разрушается инфраструктура целой страны и деградирует другая страна под названием Россия.

У моего любимого современного поэта Сергея Гандлевского есть стихотворение об отношении широких масс с алкоголем, там тоже есть про чертей. Лирический герой «Искал спасения в вине, / До той поры, когда ко мне / Наведываться стали в гости / Вампиры в рыбьей чешуе / И чертенята на свинье». Как заметил однажды один умный человек по поводу ловли чертенят в состоянии запоя: «Всех не переловишь». Но именно эту задачу поставили перед собой кремлевские ловцы чертей, вообразившие себя ангельским войском.

Власть, которая гоняется за чертями и объявляет это своей жизненной задачей… Пожалуй, это перебор



Что ж, в добрый путь, они вступили в бой с Сатаной, другое имя которого, как известно из классики, Воланд. Все совпадает — даром что ли он звался «иностранным консультантом», предтечей наших иноагентов. Но был он «частью той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». Хорошо бы кремлевским врунам и циникам перечитать «Мастера и Маргариту», прежде чем изображать из себя агнцев и ангелов. У марксистов-ленинцев хотя бы цель была позитивная — коммунизм. А власть, которая гоняется за чертями и объявляет это своей жизненной задачей… Пожалуй, это перебор.

Десатанизация экономики

«Идти вперед» (именно так туманно определяет направление движения страны В.В. Путин) нам мешает сидящий у дороги иблис. Секта антииблисистов, управляющая государством похуже иной кухарки, столкнулась с такими проблемами, которые, впрочем, она создала самим себе, что теперь приходится сваливать весь этот сонм неприятностей на сатану, больше не на кого.

Вот простое бессистемное перечисление новостей за неделю.

По данным Центра развития перспективных технологий, которые транслирует не кто-нибудь и не что-нибудь, а ТАСС, за девять месяцев текущего года расходы россиян на антидепрессанты составили 5 млрд руб., на успокоительные препараты — 13,9 млрд руб. Траты на антидепрессанты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на успокоительные — на 56%. В конце сентября катастрофическим образом вырос уровень тревожности россиян, а в октябре, несмотря на якобы завершение мобилизации без какого-либо нормативного оформления, он снизился совсем несущественно. По данным ФОМ, уровень тревожности в сентябре составлял 35%, в начале октября — 70%, в конце октября — 63%. Нация в неврозе и психозе. Будешь тут во всем этом, если власть за чертями охотится.

Исчезают врачи — мобилизуются или уезжают из страны. Сервис по поиску работы HeadHunter подсчитал, что с 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, по 20 октября число вакансий в сфере медицины выросло на 42% по сравнению с предыдущим месяцем (с 21 августа по 20 сентября). Вакансий для опытных врачей, врачей-лаборантов и фармацевтов разместили на HeadHunter больше на 46%.

Людей становится меньше и активность их снижается. Аналитики Института проблем естественных монополий подсчитали, что в октябре потери в перевозке пассажиров электричек составили 6 миллионов человек, что на 7% ниже плановых месячных показателей. Эксперты связали падение пассажиропотока в электричках «со снижением транспортной мобильности мужской половины населения» на фоне частичной мобилизации.

Может быть, стоит не чертей ловить вперемешку с призывниками, а заняться вопросами экономики и социальной сферы, которые так и не удалось решить за более чем 20 лет правления антисатанистов



В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году, а в целом за январь-сентябрь — на 32%, подсчитали дистрибуторы и ритейлеры, сообщает «Коммерсант».

Неопределенность, соображения безопасности и пересмотр бюджетов стимулируют бизнес сокращать оздоровительные программы и мероприятия, говорят управляющие санаториями. Резкое снижение числа корпоративных бронирований может стоить объектам до 40% загрузки.

В ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные — приостановили или ограничили свою деятельность в стране. Об этом сообщили коллеги из Re:Russia, проанализировав реестр ушедших компаний.

За третий квартал 2022 года (июль–сентябрь) число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет. Это следует из данных ФСБ по выезду россиян в зарубежные страны за третий квартал 2022 года, которые проанализировало РБК. ФСБ в статистике учитывает количество пересечений границы, а не количество уехавших граждан. За третий квартал из России выехали 9,7 миллионов граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 миллионов).

Может быть, стоит не чертей ловить вперемешку с призывниками, а заняться вопросами экономики и социальной сферы, которые так и не удалось решить за более чем 20 лет правления антисатанистов. Экономика — это прежде всего люди. Если происходит выбытие рабочей силы в самых продуктивных возрастах, если эти наши сограждане перестают проявлять инициативу, использовать свои профессиональные знания и навыки, предоставлять услуги, производить ВВП, платить налоги, на рынке труда и в экономике образуется огромная дыра. Если эти люди сотнями тысяч бегут из страны в неизвестность, а другие отправляются в скотские условия на смерть, страдает демография страны, не будут рождены дети, которые в мирных условиях могли бы родиться. Снова становится актуальным грустный анекдот, описывающий демографическую ситуацию в стране в период войны и ГУЛАГа: «Что такое однополая семья? Это бабушка, мама и дочь». Папа на войне, или в тюрьме, или в бегах, или в эмиграции.

Виноват иблис?

Несмотря на чрезвычайную увлеченность борьбой с сатаной, российские элиты видят выход из социально-экономических проблем в марксистско-ленинском подходе к ним. Одни говорят о том, что для технологического развития нужно строить «конструкторские бюро мобилизационного типа». То есть — шарашки. И даже вносят соответствующий закон — это инициатива фракции ЛДПР. Направляться туда, вероятно, будут профессора и членкоры, уличенные в преступных связях с Китаем, как это водится в последние годы в следственной практике ФСБ. Или станут мобилизовывать молодых естественников и технарей. Поток их за границу нашего антисатанинского государства в последнее время увеличился, а после создания шарашек превратится в водопад. Дайте почитать фракциям Госдумы «В круге первом» Солженицына…

Саморазрушение ускоряется демонтажом даже тех скромных достижений, которые числятся за властью в последние два десятилетия



Совет Федерации пошел еще дальше — обсудил возможность воссоздания Госплана. Эти люди полагают, что экономика еще не до конца развалена и можно найти для этого инструменты поэффективнее. Но удивительно другое: они думают, что в принципе в состоянии что-то планировать. Еще более удивительно, что они уверены в том, что это реализуемо технически в ситуации, когда «из вереска напиток забыт давным-давно», о том, как работал настоящий Госплан, осведомлены очень немногие профессионалы, в том числе те, кто много лет служил в этом могучем учреждении. Межотраслевые балансы кто из депутатов и сенаторов в последний раз видел? Вот либерал Андрей Нечаев умеет их обсчитывать. Владимир Коссов и Яков Уринсон, занимавшие высокие посты в системе Госплана СССР, могли бы кое-что рассказать. А главное — объяснить, почему возвращение к плановой экономике невозможно и катастрофично по существу.

Что еще из последних плодотворных дебютных идей? Например, возвращение смертной казни — это мысль главного борца с люциферщиной Дмитрия Медведева. Возвращение двух лет службы в армии — это из недр то ли Совета Федерации, то ли Госдумы. Саморазрушение ускоряется демонтажом даже тех скромных достижений, которые числятся за властью в последние два десятилетия.

Сатане даже вмешиваться в этот самоедский процесс не придется. Все уже развалено до него.