Житель Казани выступил против закона о «пропаганде ЛГБТ»‎

В Казани молодой человек вышел на пикет против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ», пишет «7*7». На своем плакате он написал: «Защищайте ЛГБТ-подростков от пропаганды ненависти, а не наоборот».
Госдума 27 октября приняла в первом чтении закон, который запрещает «пропаганду ЛГБТ» среди совершеннолетних. Нельзя упоминать «нетрадиционные отношения» в том числе в книгах, интернете и в СМИ. Издатели уже начали цензурировать книги. При этом законодатели так и не объяснили, что делать с классикой.
Фото: «Гроза».