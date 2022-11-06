Житель Казани выступил против закона о «пропаганде ЛГБТ»‎

В Казани молодой человек вышел на пикет против закона о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎, пишет «7*7»‎. На своем плакате он написал: «Защищайте ЛГБТ-подростков от пропаганды ненависти, а не наоборот».

Госдума 27 октября приняла в первом чтении закон, который запрещает «пропаганду ЛГБТ»‎ среди совершеннолетних. Нельзя упоминать «нетрадиционные отношения»‎ в том числе в книгах, интернете и в СМИ. Издатели уже начали цензурировать книги. При этом законодатели так и не объяснили, что делать с классикой.

Фото: «Гроза».