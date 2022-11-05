«Верстка»‎: под Макеевкой уничтожили батальон мобилизованных из Воронежской области

«Верстка»‎ пишет, что при обстреле под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области разбили батальон мобилизованных из Воронежской области. Один из выживших резервистов — Алексей Агафонов — рассказал, что число погибших может превысить 500 человек.

Подготовку мобилизованные проходили в в/ч 2079. Командир говорил, что их привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны». Но вместо этого в ночь с 1 на 2 ноября батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов.

По словам Агафонова, на тех же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных. Он говорил, что видел десятки трупов.

«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», — рассказал он.

Информацию о больших потерях подтвердили еще две женщины — жены выживших мобилизованных. Родственники требовали от прокуратуры рассказать им о судьбе близких, но им говорят, что они живы. Под обращением с требованием рассказать всю правду о мобилизованных родных подписались 41 человек. На связь с родными вышел только 31 человек, судьба ещё девятерых неизвестна.

Фото: Reuters.