Мобилизованного из Пермского края, поднявшего вопрос о проблемах с выплатами, задержали

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что полиция задержала мобилизованного жителя Пермского края Михаила Жихарева. Он поднимал вопрос о выплатах резервистам, но боролся с пьянством в учебных центрах: военную полицию вызвали как раз любители спиртного.

Член КПРФ Андрей Новосёлов рассказал о задержании Михаила Жихарева.

«Тот самый Миша Капитан, который поднял вопрос на всю Россию о выплатах пермским мобилизованным и саботаже губернатора Махонина, кто помог семьям получить долгожданные выплаты, теперь сам оказался в трудной ситуации, и ему нужна наша с вами поддержка. Помимо этого, на протяжении двух недель после легендарного видео с Махониным, он начал бороться против алкоголя в Тюмени и Елани, чтобы алкаши не распивали спиртные напитки», — написал Новосёлов.

Предположительно Жихарева задержали по заявлению мобилизованных, употреблявших алкоголь: якобы он остановил пьянку «эпично воткнутым топором в лавку». Но сейчас известно, что его обвинили в угрозе убийством.

«Ему даже инкриминируют чуть ли не создание коалиции против Вооруженных сил РФ. Сейчас капитан задержан, а эти «герои»‎ продолжают патриотично бухать всей стаей, ни в чем себе не отказывая», — добавил Новосёлов.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».