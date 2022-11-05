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Мобилизованного из Пермского края, поднявшего вопрос о проблемах с выплатами, задержали

05.11.2022

Его обвинили в угрозе убийством: в военную полицию его сдали другие мобилизованные

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что полиция задержала мобилизованного жителя Пермского края Михаила Жихарева. Он поднимал вопрос о выплатах резервистам, но боролся с пьянством в учебных центрах: военную полицию вызвали как раз любители спиртного.

Член КПРФ Андрей Новосёлов рассказал о задержании Михаила Жихарева. 

«Тот самый Миша Капитан, который поднял вопрос на всю Россию о выплатах пермским мобилизованным и саботаже губернатора Махонина, кто помог семьям получить долгожданные выплаты, теперь сам оказался в трудной ситуации, и ему нужна наша с вами поддержка. Помимо этого, на протяжении двух недель после легендарного видео с Махониным, он начал бороться против алкоголя в Тюмени и Елани, чтобы алкаши не распивали спиртные напитки», — написал Новосёлов. 

Предположительно Жихарева задержали по заявлению мобилизованных,  употреблявших алкоголь: якобы он остановил пьянку «эпично воткнутым топором в лавку». Но сейчас известно, что его обвинили в угрозе убийством.

«Ему даже инкриминируют чуть ли не создание коалиции против Вооруженных сил РФ. Сейчас капитан задержан, а эти «герои»‎ продолжают патриотично бухать всей стаей, ни в чем себе не отказывая», — добавил Новосёлов. 


*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».


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