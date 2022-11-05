Новый расклад большого пасьянса в Конгрессе США

Во вторник, 8 ноября, американцы пойдут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат. Разыгрываться будут места всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Исход выборов уже приблизительно известен, он описан результатами опросов общественного мнения и ставками букмейкеров – которые, как ни странно, отражают грядущие результаты не хуже опросов социологов.

Почти точно предсказывается, что демократы потеряют свое большинство в Палате представителей и, с некоторой вероятностью, также в Сенате. Это не означает «смены власти», ибо Джо Байден по-прежнему еще два года будет занимать свой офис в Белом доме, но серьезно меняет направления американской внутренней и внешней политики, ибо без Конгресса – а если точнее, то без денег – президент не может сделать почти ничего. Такова «система сдержек и противовесов», которые самая устойчивая демократия в мире выработала за 250 лет своего существования.

Двухпартийная система избирателям дает мало вариантов. Любое голосование за партию меньшинства означает не более, чем протестное голосование (и это то, что в российских реалиях пытался использовать Алексей Навальный). Поэтому голосование за кандидатов Республиканской партии – это не столько поддержка политики республиканцев, сколько несогласие с политикой демократов. В конце концов, исход любых выборов при двухпартийной системе зависит не столько от твердого электората партий, который всегда голосует инвариантно, сколько от мнения независимых избирателей и swing voters (колеблющихся), которые каждые выборы голосуют по-разному.

Их решение почти полностью зависит только от одного фактора – состояния экономики. Как четко сформулировал это в 1992 году советник тогда кандидата в президенты Билла Клинтона Джеймс Карвелл, обращаясь к президенту Джорджу Бушу-старшему, «Это экономика, дурень» (It’s the economy, stupid). Клинтон выиграл те выборы.

Другие факторы на исход голосования почти не влияют – и менее всех влияет внешняя политика, о которой большинство избирателей знает что-то немножко из газет



Как 75 лет повторяли кремлевские пропагандисты, «простые американцы озабочены ростом цен», сегодня кремлевские пропагандисты говорят то же самое – и это тот редкий случай, когда они не врут. Более 90% избирателей признают, что они озабочены инфляцией – в этом году она выросла до 8,5 %. Конечно, по масштабам других стран, это очень скромно – а для тех, кто переживал гиперинфляцию, вообще смешно, и им не понять, в чем проблема – но американцы привыкли жить в стабильной экономической системе, где цены растут медленно и вместе с ростом зарплат, и граждан можно понять.

Больше всего американцам не нравится рост цен на бензин, вызванный ростом цен на нефть. Сегодня галлон бензина (3,79 литра) в среднем по США стоит $3,86, и, по американским меркам, это много, особенно, если учесть, что в день прихода Байдена в Белый дом тот же галлон стоил $2,46.

Все аналитики считают, что главной причиной неудачи Демократической партии на грядущих выборах является Джо Байден. Джо Байден ничего плохого не сделал, но он получил страну в состоянии выхода из постковидного кризиса, когда надо было принимать динамические и неординарные решения, а сам же двигался, как трактор без водителя, просто выполняя «сегодня и сейчас» обещания своей предвыборной программы.

В результате, Байдену удалось усесться между двух стульев во всех политических жилых пространствах. Консерваторы обвиняют Байдена в росте цен на бензин, экологические активисты – и сопряженное с ними радикальное крыло Демократической партии – в том, что он ничего не смог добиться для решения проблемы глобального потепления, что правда, ибо все его попытки ограничились заявлениями на форумах.

Обвинять Байдена в росте цен на нефть несправедливо – эти цены вне контроля Белого дома. Однако Байден сам встал на место мишени. Его первым актом в день вступления в должность стало закрытие строительства спорного с экологической точки зрения нефтепровода из Канады Keystone XL. Это сразу выбросило на улицу 11 000 рабочих и создало дополительное условие для того, чтобы сегодня США снова стали импортером нефти – тогда как еще совсем недавно они были экспортером. Попытки Байдена лично договориться с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом об увеличении квот ОПЕК ни к чему не привели. После этого Белый дом пообещал снять санкции с нефти из Венесуэлы – что не реализовалось, но вызвало недовольство избирателей-латиноамериканцев, которые традиционно плохо относятся к про-кубинским режимам.

Попытки Байдена вернуть «ядерную сделку» с Ираном вызвали недовольство израильского лобби – смысл сделки заключался в том, чтобы вернуть на рынок иранскую нефть, которая находится под санкциями. Однако прогресса в переговорах по этому поводу не видно: там Байден должен договариваться с профессиональными шантажистами из Тегерана, которые после предложения «отрезать палец» требуют «отрезать руку».

Наконец, Байдену постоянно приходится иметь дело с «фактором Трампа». Трамп исчез из Твиттера, но он никуда не исчез и гастролирует по стране, собирая многотысячные аудитории и постоянно критикуя президента. Байден принял вызов, но выбрал очень неудачную тактику, которая заключается в демонизации республиканцев: он называет их «экстремистами», опасными для «самих основ государства». «Сегодня в Республиканской партии доминируют Дональд Трамп и республиканцы MAGA, которые управляют партией и запугивают ее, и это угроза для нашей страны» – заявил Байден в начале сентября. Такие заявления сильно противоречат традициям страны, где каждый президент призывал к национальному единству независимо от политических взглядов граждан.

В итоге рейтинг одобрения Байдена уже почти год находится в минусе, сегодня его действия одобряет только 40% американцев, тогда как 55% выражают неодобрение (согласно опросу Reuters-Ipsos). Соответственно, это уменьшает и шансы кандидатов от Демократической партии. Согласно агрегатным результатам опросов, в новой Палате представителей они будут иметь 196 мест, тогда как республиканцы выигрывают 216, и еще 23 округа, вероятно, будут поделены примерно поровну.

Это даст республиканцам большинство голосов, наиболее вероятным кандидатом на пост спикера называется нынешний глава меньшинства Кэвин Маккарти. Во время президентства Трампа Маккарти был его верным сторонником, однако, вступил с ним в конфликт из-за событий 6 января. Тогда Маккарти признал, что Трамп несет ответственность за погром – и тем не менее, продолжил общаться с Трампом по рабочим делам.

Главной интригой до вторника остаются результаты выборов в Сенат. Поскольку сенаторы избираются на шесть лет, и переизбирается только треть Сената, это создает более стабильную ситуацию – хотя она уже сейчас нестабильна, поскольку голоса там поделены поровну, и большинство демократам обеспечивает только один голос – вице-президента Камалы Харрис. Республиканцы имеют шанс получить в Сенате большинство, но для этого их кандидатам требуется победить в Неваде и Джорджии, где исход пока невозможно предсказать, ибо, согласно опросам, разница там находится в пределах статистической ошибки.

Еще сложнее предсказать последствия выборов для внешней политики, особенно, отношений с Россией и Украиной



Неформальные фракции изоляционистов – которые считают, что США это остров, и правительству надо меньше обращать внимания на внешнюю политику и больше тратить на внутренние нужды – присутствуют в обеих партиях Конгресса. Только на прошлой неделе группа 30 конгрессменов-демократов призвала президента оказать давление на Украину с тем, чтобы добиться прекращения конфликта дипломатическими методами. Через два дня письмо было отозвано, его появление было не очень правдоподобно объяснено тем, что это был всего лишь черновик, который по технической ошибке отправили адресату.

Со своей стороны, одна из наиболее радикальных деятелей Республиканской партии, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, уже объявила, что правительство должно заниматься финансированием укрепления границ США, и «при республиканцах Украина не получит ни одного цента».

Это совершенно не значит, что так и будет: бюджетные вопросы всегда решаются методом торга между партиями, так что Белому дому просто придется более активно торговаться за предоставление помощи Украине. Поэтому главный вопрос, будет ли он достаточно мотивирован это делать.

Вероятно, выборы будут иметь положительный результат. Исследования показывают, что лучше всего американская экономика развивается именно тогда, когда Белый дом и Конгресс принадлежат разным партиям. Это обеспечивает меньшее влияние государства на экономику и бо́льшую стабильность. И в мире США тоже имеют больше влияния, когда оно стоит на фундаменте сильной экономики.