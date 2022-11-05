На Съезде народных депутатов в Польше призвали к ликвидации Путина

В Польше прошел организованный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым* Съезд народных депутатов. На нем призвали к революции и ликвидации Владимира Путина.

По информации «Радио.Свобода»‎*, на совещании были бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев*, Марк Фейгин и Аркадий Янковский, бывший народный депутат Ленинградского совета народных депутатов Ольга Курносова, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева. На сайте указано, что участвуют в Съезде «законно избранные представители народа России, как прибывшие из РФ, так и находящиеся в изгнании и не запятнавшие себя сотрудничеством с путинской диктатурой».

Общая идея съезда— рассмотреть несколько документов. Среди них: «Акт о люстрации»‎, «Революционный акт»‎ и обращение к российской оппозиции. В первом документе, в частности, предлагается освободить от будущих люстраций человека, «который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия»‎.

За выступлениями следил корреспондент «Вот так»‎. К собравшимся обратился депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Перед вами стоит сейчас задача номер один — убить диктатора. Убить Путина. Задача два — создать освободительную армию. Мы выбьем российскую армию с нашей территории, но дальше не пойдет. Это в ваших руках, закончить освобождение своей страны», — сказал Гончаренко.

Депутат Беляева также планировала выступить на съезде, но у нее возникли проблемы со связью: она сообщила, что звук ей отключили намеренно и не дали высказаться.

В своем телеграм-канале на написала, что отказывается «принимать участие в этом цирке, где под ширмой демократии строят новую диктатуру»‎.

По мнению Вячеслава Мальцева, создатель движения «Артподготовка»*‎*, «главная цель — физическое устранение Путина». Он считает, что сейчас у России появился шанс на революцию, но необходимо вооруженное восстание.

«Да, гражданская война, конечно, будет последствием, но она не будет настолько кровопролитной, как сейчас в Украине», — добавил он.

*Илью Пономарева и «Радио.Свобода»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.

**«Артподготовку»‎ российские власти признали «экстремистской организацией».