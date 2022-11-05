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#Новости

Михаила Кригера отправили в СИЗО на два месяца

05.11.2022

Его обвинили в оправдании терроризма

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения активисту «Солидарности» Михаилу Кригеру, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Его отправили в СИЗО на 1 месяц и 28 дней до 1 января 2023 года. 

Активиста обвинили в оправдании терроризма в сети Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кригера задержали 3 ноября возле пространства «Артплей»‎. Позже у него дома прошел обыск. Поводом для преследования стал пост в соцсетях от 2020 года. 

Кригера не раз задерживали на акциях, включая антивоенные. В конце июля его арестовали на 10 суток после задержания из-за наклеек на автомобиле «Навальный — мой президент» и «Я против Путина. Я — за Навального». 


Фото: RFE/RL (Минюст считает «иностранным агентом»).

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