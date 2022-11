Следующим генсекретарем НАТО может стать Христя Фриланд

The New York Times пишет, что США рассматривают в качестве желательного кандидата на пост генерального секретаря НАТО Христю Фриланд. Сейчас она — вице-премьер и министр финансов Канады. В ее роду были украинцы.

Нынешний генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост осенью 2023 года.

Среди кандидатов, рассматриваемых в ЕС, называют женщин. Ими могут стать премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Великобритания предлагает на эту должность министра обороны Бена Уоллеса.

Сейчас будут проходить обсуждения кандидатуры генсекретаря Альянса, и на первых этапах часть из них отсеется. США не выставляет своего кандидата, поскольку войсками НАТО в Европе руководит американский генерал.

Среди сильных сторон Фриланд Вашингтон отмечает ее опыт в работе в канадском правительстве с 2015 года и владение несколькими языками, работу редактором в Financial Times, The Globe and Mail и Reuters. Она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.