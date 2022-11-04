Путин назвал Мариуполь «древним русским городом» и призвал восстановить в нем музеи

Президент России Владимир Путин назвал Мариуполь «древним русским городом» и заявил о необходимости восстановить в нем не только гражданскую инфраструктуру, но и музеи. По его словам, это необходимо, чтобы местные жители «понимали, откуда они родом».

«Мариуполь — известный очень, древний, можно сказать, русский город. <…> Конечно, люди серьезно пострадали, жилища пострадали. <…> Там жилье нужно восстанавливать, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и так далее. И музеи», — заявил президент. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, музеи представляют из себя «предмет материальной культуры» и «подтверждают весь ход исторических событий». Объекты такого рода необходимо восстанавливать, «чтобы люди, которые жили в течение 30 лет в условиях какой-то сумасшедшей, абсолютно идиотской националистической пропаганды, понимали, откуда они родом», отметил глава РФ.

Как обращает внимание «Медуза»*, Мариуполь не считается городом, входившим в состав Древней Руси. До того как город стал частью Российской империи, там располагалась крепость казаков Запорожской сечи. Екатерина II ликвидировала ее 1775 году.

*«Медузу» Минюст РФ считает «иностранным агентом».



На снимке запечатлен российский военнослужащий, идущий возле жилого дома, разрушенного в осажденном Мариуполе. 28 марта 2022 года. Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko / File Photo