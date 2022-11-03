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#Война

Россия погружается во мглу

03.11.2022 | Майкл Кофман, Андреа Кендалл-Тейлор

И Кремль не сдастся без боя, считают аналитики The Foreign Affairs

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