Миссия МАГАТЭ не нашла признаков «грязной бомбы»‎ Киева

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили в Украине признаков «грязной бомбы»‎, пишет CNN.

Глава организации Рафаэль Гросси заявил сегодня, что в Украине нет незаявленной ядерной деятельности или материалов. Проверку проводили в трех местах: Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и Южном машиностроительном объединении.

С прошлой недели российские власти обвиняют Украину в создании «грязной бомбы»‎: ее якобы планируют использовать и обвинить в применении ядерного оружия Россию. По мнению Минобороны РФ, для ее создания могли брать в том числе ядерные отходы с Чернобыльской АЭС.

Украина опровергла обвинения России. После звонков министра обороны Сергея Шойгу министрам обороны Великобритании, Турции, Франции и других стран, западные страны также высказали недоверие к словам российского министра.