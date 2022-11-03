Журналист Любовь Цуканова о преследовании Собчак, логике репрессий и ликующих наблюдателях

Валерия Ильинична Новодворская никогда не позволяла себе публично ругать политических противников, которых преследовала власть. Она не начинала их любить, она не меняла отношения к их идеям и политическим действиям, но никогда не злорадствовала. Она знала истинную цену российскому следствию и суду, поэтому априори была на стороне преследуемых.

Это я вспомнила в связи с потоком издевательских комментариев, которые несутся вслед уехавшей Собчак (а ранее в адрес Марины Овсянниковой). Собчак не моя героиня, но как же противно улюлюканье. Почему пришли за Собчак? Да очень просто, это логика репрессий. Ее можно увязать с чем угодно: с позицией Нарусовой, которая одна (!) в Совете Федерации голосовала против путинских указов, с ослаблением Путина, который раньше прикрывал семью Собчака, с завистью и ненавистью к самой Ксении, которая позволяла себе фрондировать.

Но это всё неважно, важно, что маховик репрессий догоняет «своих»‎, кому можно наконец отомстить. Ну и конечно очаровательная конспирология по поводу «засланной»‎ в ряды эмигрантского сопротивления Ксюши — не иначе как развалить то, чего не существует. Особенно радуются диванные революционеры, которым уж точно российские власти ничем не угрожают. В России в тюрьму никого не сажают «понарошку». Неужели это еще нуждается в доказательствах?

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Фото: РИА Новости.