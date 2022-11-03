Татьяна Лазарева: сколько нужно родить детишек, чтобы было менее жалко одного из них отдать на убой?

Это будет странный пост даже для меня.

Я человек не воцерковленный и про РПЦ в силу своей ленты я знаю в основном сатиру — мемы всякие, смешные картинки, ну или вот такие ужасные новости например. Некий настоятель храма великомученицы Варвары при штабе Ракетных войск стратегического назначения Михаил Васильев в эфире телеканала «Спас» произнёс: «Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь «плодитесь и размножайтесь»‎, отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время».

И ещё добавил, мол, черт не выдаст, свинья не съест.

Оставим на совести этого господина (хотя вряд ли она у него есть) упоминание черта и готовность с ним делить все тяготы жизни. Как и его престранный лексикон провинциальной эскортницы.

Но объясните мне, даме с тремя детками (хочется отдельно отрезать язык за эти выражения милому батюшке) — по его мнению мне было бы менее жалко отдать своего сыночка на убой, если бы у меня их было два? Или сколько ещё мне нужно было нарожать детишек, чтоб спокойно расстаться с какой-то частью из них? И почему вот это существо в одежде, похожей на рясу и военный китель одновременно, решает, куда и в каком количестве мне сдавать моих детей? Почему он Бога не боится?

В общем, никаких особо хороших чувств у меня по отношению к церкви нету. Но, с другой стороны — я же там не бываю и видимо мне не известна другая точка зрения. Ведь зачем-то туда люди ходят, что-то получают? И вот недавно в переписке с подругой я узнаю вот такую историю про настоятеля ее храма.

«Мой батюшка очень хороший. Он когда-то воевал в Афганистане, попал в окружение, был уверен, что погибнет. Решил, что если выживет, посвятит свою жизнь служению Богу. Из всей роты вышел живым один. Как вернулся, стал священником. Он служит почти каждый день, постоянно молится о мире. Войну никак не может ни оправдывать, ни соглашаться, потому что на себе знает, что это такое. Я вижу, как каждый раз во время молитвы о мире, он становится на колени в алтаре. Есть подвижники в этом мире. Честно говоря, если бы не он, я бы вообще не стала бы ходить в церковь.»

Значит и такие настоятели тоже есть. Точнее, слава богу, что они есть. Правда, про них нельзя писать, называя их имена и храм этого настоятеля подруга упоминать запретила. Почему? Да потому что им страшно. Но они боятся не Бога, а людей.

Оригинал.