Зек Александр Шестун — о русском языке в устах тюремщиков

Во все века образ тюремщика формировался как неопрятного, ленивого и толстого глупца со связкой огромных ржавых ключей. Ученые глупцы вдвойне опасней. Активные глупцы — втройне. Мрачные будни крысиного «Централа» Калуги помогает пережить забавное коллекционирование крылатых выражений местных стражников.

Важный широкозадый начальник воспитательного отряда Даниил Забродин со своей мачехой-юристкой Ольгой Забродиной — главные блюстители права. Эта семейная парочка сочинила для недалекого начальника СИЗО Герасина запрет на свидание с моими малолетними сыновьями вопреки разрешению суда, нормам закона и здравого смысла.

После моих длительных возмущений уставшая от «изнурительной» работы мачеха пригрозила: «Я вас сейчас укушу!»

— Вы такая строгая! Наверное, часто шлепаете по заднему месту своего пасынка? — иронизировал я.

Но правда, должно же быть объяснение грушевидной формы тела у мужчины.

Надменный Даниил Забродин ставит на каждую газету, выписанную на почте, штамп цензуры, старательно закрашивая плавки женщин и даже мужчин на рекламных картинках еженедельников. МУЗ-ТВ не позволяет транслировать по этой же причине. По телевизору (если он есть) вещает лишь один канал на выбор воспитательного отдела. Тонко намекаю Забродину на мощный перебор в «педагогике»…

— Вам знаком персонаж Чехова «Унтер Пришибеев»?

— Нет, первый раз слышу, — недоумевает отшлепанный пасынок.

Возвращаюсь со свидания с женой. Мало того, что не допущенный сын Гриша просидел в машине, так еще мешковатый оперативник Дмитрий Орешин прервал нашу встречу через час вместо положенных трех.

Требую объяснений всю длинную дорогу по грязным тюремным коридорам, но здоровяк боится отвечать, зная мои навыки поддернуть за слова. Возле камеры, наконец, решается позвать меня для примирительной беседы в кабинет: «Надеюсь, будет без инцеста», — сумничал Дмитрий Орешин.

Мои сокамерники так и прыснули со смеха.

— Может, инцидент или эксцесс? — уточнил я, пытаясь донести комичность сказанного.

Уже не первый раз калужские тюремщики, желая произвести на меня впечатление, используют мудреные слова, не понимая их истинный смысл.

Не зря в народе говорят: «Молчи! За умного сойдешь!».

Оригинал.