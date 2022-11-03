Главред ИА REGNUM предупредил о «рейдерском захвате» агентства

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил, что в настоящее время происходит «настоящий рейдерский захват» возглавляемого им провластного информационного агентства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Сообщаю вам, что в настоящее время происходит настоящий рейдерский захват и ООО «Регнум», и ИА REGNUM. В частности, посторонние люди пытаются получить доступы к сайту и серверам агентства. С главным редактором по-прежнему никто не связывался», — говорится в сообщении.

Накануне агентство объявило о прерывании вещания. Редакция сообщила. что собственник управляющей компании ИА REGNUM «без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством». По этой причине штат отказался работать «вплоть до прояснения ситуации».



