В нескольких регионах мобилизовали больше заявленных 1% резервистов

«Верстка» оценила госзакупки на снаряжение в российских регионах. В Хабаровском крае, Калмыкии, Тверской и Вологодской областях мобилизовать могли значительно больше озвученного Минобороны 1% от общего числа резервистов.

Спальные мешки, балаклавы, резиновые сапоги и термобелье региональные власти начали закупать почти сразу после объявления мобилизации 21 сентября. В Башкирии, Самарской и Иркутской областях закупки соответствовали 1% от числа взрослых мужчин до 49 лет включительно.

В Хабаровском крае, Калмыкии и Тверской области закупались те же наименования, но примерно для 3% от общего числа мужчин подлежащих мобилизации. В Вологодской области закупленных спальных мешков хватит на 1,8% мужчин из резерва.

При это контракты продолжают появляться на «Госзакупках». Мобилизация по словам Владимира Путина, закончилась вчера.