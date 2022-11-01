В Харьковской области открыли 12 уголовных дел в отношении учителей-коллаборантов

Украинская полиция возбудила 12 уголовных дел в отношении учителей из Харьковской области, сотрудничавших с российскими властями. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

«Россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюма. Так внедряли «русский мир». Всего на данный момент открыто 12 дел», — написал он в своих соцсетях.

Речь идет об учителях из Изюма, Купянска, Балаклеи, Боровой, Волчанска, Хотомли, Яковенково, Грушевки, Бабенково, Великого Бурлука и Малого Бурлука. По словам Болвинова, многие из коллаборантов сбежали из области вместе с российскими войсками, однако некоторые все же остались. Следователи уже начали работу с ними.