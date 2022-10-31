Жителя Бурятии арестовали за попытку поджечь военкомат

«Медиазона»* сообщила об аресте 39-летнего жителя села Myxopшибиpь в Бурятии Михаила Бабинцева. Он бросил на крышу военкомата коктейль Молотова, обвинение ему предъявили по статье «теракт» (ч.1 ст.205 УК РФ).

Решение об аресте вынес Советский районный суд Улан-Удэ. Максимальное наказание, которое грозит по ст. 205, составляет 15 лет лишения свободы.

Попытку поджога военкомата Бабинцев совершил в ночь на 17 октября. В результате пожара обгорели два квадратных метра фасада.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».