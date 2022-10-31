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#Новости

Экоактивиста и его семью лишили российского гражданства

31.10.2022

Аршак Макичян выступал против боев в Украине

Экоактивиста движения Fridays For Future Аршака Макичяна, двух его братьев и отца лишили российского гражданства. Об это Макичян рассказал «Медузе»*.

Решение о лишении гражданства вынес Шатурский городской суд Московской области, уточнили юристы «Первого отдела», которые занимались его делом. Гражданства другой страны ни у Макичяна, ни у его родных нет.

Макичян 27 лет жил в Москве, российский паспорт получил в 2004 году. По мнению властей, он предоставил для получения документов недостоверные сведения. Юристы называют эту причину надуманной, а Макичян уверен, что повод для лишения гражданства — оппозиционная деятельность и антивоенная позиция.

Движение Fridays For Future основала Грета Тунберг. Макичян призвал европейские власти ввести эмбарго на российскую нефть, чтобы остановить бои в Украине.

Решение еще не вступило в законную силу. На обжалование установлен месяц.


*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».


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