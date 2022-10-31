В Белгороде подал в отставку мэр, а жители «признаются в любви ПВО»

Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что уходит с должности из-за перехода на другую работу. Провластный канал SHOT опубликовал видео нового «тренда» в котором жители «признаются в любви ПВО».

«В связи с переходом на новое место работы я покидаю пост мэра Белгорода. Обязанности главы администрации будет исполнять мой первый заместитель Валентин Демидов. Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу», — написал Иванов.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Атаки несколько раз был и в самом Белгороде. Канал SHOT опубликовал видео на котором «жители города признаются в любви ПВО»: для записи нескольким девушкам даже выдали толстовки и футболки с надписью «Я люблю ПВО».

«Каждый житель Белгорода прекрасно понимает, что благодаря работе ПВО мы все в целости и сохранности. Мы хотим, чтобы все видели наше признание в любви к военным», — видео назвали новым трендом.