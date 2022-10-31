«Музей Победы» предлагает детям стать защитниками Родины на новогоднем утреннике

«Музей Победы» анонсировал новогодние утренники: «Ёлка Победы. Zащитить Новый год». В «новогоднем историческом квесте» дети смогут «перенестись в 1945 год» и стать защитниками Родины.

«Темные силы вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять. Дружной команде участников квеста, наследникам победителей, необходимо побороть эти темные силы и успеть встретить Новый год. Чтобы сразиться со злом, ребята должны проявить смекалку, ловкость, смелость и находчивость. Ведь их ожидают сложнейшие испытания: им предстоит найти выход из запутанного лабиринта, миновать ловушки, коварно расставленные врагом, разгадать шифр из таинственных знаков и многое другое! Справившись со всеми препятствиями, каждый станет настоящим защитником Родины!» — описали квест создатели.

Они уточнили, что подобная акция проводится уже в пятый раз. Подарком вместо сладостей станет «настоящая солдатская пилотка, настольная игра «АРТ», фирменный шоколад, солдатская каша и фирменный камуфляжный мешок».