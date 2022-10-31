Можно вывести дедушку из бункера…

«Оказывается, у открытого общества есть враги!» — возмущенно-иронически зачитал Путин спичрайтерскую заготовку на Валдайском форуме. Там собрались «эксперты», в основном из «дружественных» стран, поэтому Путину нужно было выглядеть особенно умным. Отчего, собственно, ему и подыскали самые разные цитатки — причем невпопад, не о том и годящихся к совершенно другому случаю — из великих, в число которых на этот раз не вошел идеолог русского фашизма Иван Ильин, не говоря уже о Николае Бердяеве, в мерцающем режиме появлявшемся в путинских речах. Причем Путин примерно так же разбирается в Бердяеве, как Брежнев в Марксе.

Были, например, цитаты из «Бесов», из Шигалева и Верховенского, почему-то, по замыслу, уязвлявшие современное западное общество. Никакой связи между этими цитатами и происходившим в России и мире не было. Совсем.

Так вот об открытом обществе. Оно либеральное, но какое же оно либеральное, если оно ищет врагов? Таков был один из посылов речи Путина. Совет спичрайтерам: иногда, обнаружив в глубинах памяти какой-нибудь заголовок, хорошо бы отыскать эту книгу в президентской библиотеке в Кремле и хотя бы открыть ее. А то жаль библиотеку — простаивает.

Один из главных врагов открытого общества, где никто никого не убивает, где в центре стоит человек, его права и свободы, а не «традиционные» ценности времен опричнины — Путин



Книга «Открытое общество и его враги» была написана Карлом Поппером между 1938 и 1943 годами в Новой Зеландии. В позднем, 1992 года, предисловии, обращенном к русским читателям, он пояснял замысел: «Я защищаю в ней скромную форму демократического («буржуазного») общества, в котором рядовые граждане могут мирно жить, в котором высоко ценится свобода и в котором можно мыслить и действовать ответственно, радостно принимая эту ответственность». В годы, когда писалась книга, название которой вызвало такое возмущение у Путина, у закрытого общества, подавлявшего открытое, были явки, адреса, пароли, пушки, самолеты, военные заводы, рабская рабочая сила, тайная полиция, контролируемые медиа, оболваненные массы, пыточные и лагеря смерти. Именно об идейном генезисе тоталитарного мышления и писал Поппер. Апологеты закрытого общества есть и сейчас, они — враги открытого общества, где никто никого не убивает, где в центре стоит человек, его права и свободы, а не «традиционные» ценности времен опричнины. И один из главных врагов открытого общества — Путин.

Была у Путина еще цитата из Солженицына, вермонтского затворника и известного борца со всем западным и с «плюралистами», про «длящееся ослепление (Запада. — А.К.) превосходством». Александр Исаевич, конечно, борец, но и не менее известный бенефициар западной цивилизации: Нобелевская премия, дом в Вермонте, сама возможность работать, не будучи преследуемым, не с неба упали — с Запада.

Раньше Путин носился с идеей, формулируемой Солженицыным как «сбережение народа». Отсюда проистекал интерес российского автократа к увеличению рождаемости. Но, как показал опыт спецоперации и военной мобилизации, речь шла всего лишь о пополнении рядов пушечного мяса, а вовсе не о качестве человеческого капитала в условиях постиндустриального общества. Чтобы сохранить свое качество, свою жизнь и жизнь ни в чем не повинных украинцев, этот самый человеческий капитал бежит из России.

Да и само словосочетание Солженицына симптоматично: он говорил о сбережении народа, некоей единой абстрактной субстанции, пригодной для преамбул в Конституциях или для популистских апелляций диктаторов. Говорить же стоит о сбережении человека. Собственно, ровно об этом статья 2 Конституции РФ.

В конце концов и такая абстракция как народ состоит из людей, ценность жизни которых Путин опустил до нуля. Оказывается, надутые пафосом путинские традиционные ценности несовместимы с ценностью человеческой жизни, с соблюдением универсальных (Путин называет их западными) прав человека.

Поскольку сейчас отмечается столетие философа Александра Зиновьева (причем в соответствии со специальным указом президента №564), Кремль, вероятно, запросил у коллег цитатку из него, что-нибудь про тлетворный Запад. В поздних книгах философа, увы, такого добра немало. Но к текущему моменту стоило бы приспособить что-нибудь из его не позднего, а раннего творчества, например, стихи о Сталине («Он усы утер. / Никакая вина / Не мрачила его лица. / Ликованием вмиг переполнился зал... / А истерзанный русский народ / Умиления слезы с восторгом лизал, / Все грехи отпустив ему наперед».) Или хотя бы из зрелого творчества. Например, из «Зияющих высот», где в образа Заибана можно найти много общих черт, характерных для всех диктаторов всех времен и народов. Почему бы не порадовать «экспертов» из стран Азии и Африки, наших новых старых друзей, таким фрагментом: «Как только человек у нас рождается на свет, он первым делом становится нашим сотрудником. Потом он учится ходить, говорить, писать. И научившись этому, начинает сочинять доносы». Доносы при позднем путинизме расцвели пышным цветом — это ли не признак зрелости тоталитаризма?

А что ж из Дугина цитатку не нашли — у него можно любую найти, не только про ангельские рати архангела Михаила, борющиеся с сатаной с Запада, но и про «Черный Орден СС» (в позитивном для Дугина смысле), и про Гитлера, относимого им к числу «носителей бездны Объективности» (что бы это ни значило).

Вся доморощенная идеология Путина — это сорвавшаяся с философского поводка русская идея в ее вульгарном изводе. Ею он уже перекормил внутреннюю аудиторию, а теперь занялся «экспертными» кругами преимущественно незападных стран. Которые прошли через четыре ковид-теста ради того, чтобы передать Путину привет, словно бы речь шла о передаче «Поле чудес», от своих народов и руководителей. И высказать ряд комплиментов. Например, один мужчина из Кыргызстана заявил, что Путин — лидер антиколониального движения. Только вот где оно? И где эти колонии? Может быть, он перепутал 2022 год с 1960-ми?

Да уж, безразличие и невежество народных и «экспертных» масс — лучшие друзья диктаторов. (Впрочем, и бриллианты в качестве друзей, и армию, и флот, и ФСБ в смеси с РПЦ я бы тоже не сбрасывал со счетов. Счетов в прямом и переносном смыслах.)

Путин опять все перепутал, в том числе причины со следствиями, Запад с Востоком



«Экспертное» сообщество осталось довольно. Особенно, наверное, А.А. Проханов, за творчеством которого Путин, по его признанию, следит. Ветеран национал-патриотического движения сообщил, что Россию упрекают в неспособности произвести нечто мирового уровня. И предложил производить справедливость. Чем только усугубил абсурдность самого валдайского действа и псевдовысоколобых рассуждений с цитатами из Достоевского на фоне огромного числа бессмысленных смертей с обеих сторон, разрушения городов и инфраструктуры. Все эти словесные упражнения в условиях Армагеддона в реальном мире выглядели не просто неуместными, а циничными. Про «слезинку ребенка» в связи с Достоевским вспомнили бы что ли.

Была, впрочем, еще одна цитата, из Ветхого завета: «Посеявший ветер пожнет бурю». Путин имел в виду, что ветер посеял Запад. Но проблема в том, что изначально именно он сам посеял даже не ветер, а бурю с вертикальным взлетом. И теперь мы в России пожинаем ураган, который сносит всю нашу, как говорит автократ, «тысячелетнюю историю». Путин опять все перепутал, в том числе причины со следствиями, Запад с Востоком.

Что поделать… Можно вывести дедушку из бункера, но бункер из дедушки — никогда.