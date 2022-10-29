В Великом Новгороде задержали активиста, принимавшего участие в акции «Возвращение имен»

В Великом Новгороде задержали участника акции «Возвращение имен» Михаила Чимарова. Как сообщает «ОВД-Инфо»*, активиста уже отпустили из полицейского участка без протокола.

«Возвращение имен» является общероссийской акцией памяти жертв политических репрессий, которую «Мемориал» проводит ежегодно 29 октября. Участники зачитывают вслух имена репрессированных и расстрелянных в годы советского террора, сменяя друг друга с 10 утра до 10 вечера.

Перед тем как принять участие в акции, Чимаров предупредил об этом адвоката от «ОВД-Инфо»* Константина Маркина. Полицейские задержали активиста и повезли в отдел №2 для дачи объяснений по поводу публикации некоей статьи. Задержанный отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. В конце концов его отпустили.

Фото: «7х7»

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

