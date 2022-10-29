В Перми под давлением властей отменили выставку, посвященную жертвам политических репрессий

Пермские власти настояли на отмене выставки, посвященной жертвам политических репрессий, решив, что ее устраивает «Мемориал»*. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Звезда».

«Центр исторической памяти» организовал сразу два мероприятия в пермской библиотеке им. А.С. Пушкина — выставку «Прикамье. Репрессии. 1930–50-е гг.» ко Дню памяти жертв политических репрессий и публичную лекцию «Чтоб исчезли белые пятна». Однако руководителю библиотеки «позвонили свыше и попросили в приказном порядке убрать все мероприятия».

«Видимо кто-то бдительный посчитал, что мероприятия проводит «иноагент» — «Мемориал»*. Они и слышать ничего не хотят, что выставки хоть и созданы «Мемориалом»*, но проводит-то их Центр исторической памяти, — рассказал он.

Городской департамент культуры ответил журналистам, что причиной отмены мероприятий стало то, что «Центр не заключил договор об их проведении с муниципальной библиотекой».

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидирован по суду.

