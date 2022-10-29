СК: пилоты истребителя СУ-30, потерпевшего крушение в Иркутске, потеряли сознание в полете

Оба пилота истребителя СУ-30, упавшего на жилой дом в Иркутске, потеряли сознание во время полета. К такому выводу пришли следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — говорится в сообщении.

В рамках данной версии следователи организовали проверку в отношении сотрудников Иркутского авиационного завода. Предполагается, что те могли допустить ошибку при обслуживании системы кислородного оборудования воздушного судна.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что участники расследования крушения истребителя Су-30 в Иркутске извлекли из обломков самолета бортовой самописец. Эксперты приступили к его расшифровке. Предполагается, что он поможет выяснить причину последнего маневра истребителя — самолет опустил нос и при работающих двигателях почти отвесно понесся к земле.



По какой причине пилоты потеряли сознание, выяснить будет гораздо сложнее. Дело в том, что в результате катастрофы была полностью утрачена кислородно-дыхательная аппаратура экипажа, поскольку располагалась в передней части самолета. Именно на нее пришелся удар о землю.

