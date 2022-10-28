Мобилизованных в Орле заперли в военкомате и не дали попрощаться с родными

«Сирена» опубликовала запись «прощания» мобилизованных с родными в Орле. Мужчин держали взаперти в здании военкомата и разрешали увидеться с близкими только через щель в заборе.

«Просто цирк уродов. <…> Вечером пришла повестка — сегодня уже уезжаем. Ни попрощаться, ни собраться, ничего. <…> Ни подъемных, ничего. Даже рассчитаться на рабочем месте не дали», — рассказал знакомый автора видео.

На записи видно, как родные мобилизованных говорят с ними через щели в воротах. Собеседник «Сирены» рассказал, что мужчин завели в военкомат и заперли их там. Многие попали в здание без денег на руках и уже не смогли оттуда выйти. Мобилизованные до отправки на фронт не прошли медкомиссию.