CNN: Россия консультирует Иран в подавлении протестов

В Белом доме заявили, что США наблюдают признаки того, что Россия может консультировать Иран по вопросам подавления протестов, пишет CNN. Иран и Россия становятся все ближе и все больше изолируются от мира, заключают в Вашингтоне. В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что протесты могут усилиться в нескольких провинциях.

«Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Тегеран по передовым методам, опираясь на обширный опыт России в подавлении демонстраций. Доказательства того, что Иран помогает России вести войну против Украины, очевидны и общедоступны. А Иран и Россия становятся тем ближе, чем больше они становятся изолированными. Наше послание Ирану очень ясное: прекратите убивать своих людей и перестаньте отправлять оружие в Россию, чтобы помогать убивать украинцев», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

О поддержке Москвы в подавлении иранских протестов говорил и координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«И, к сожалению, у России есть опыт в этом. Так что посмотрим. Мы будем наблюдать, к чему это приведет. Но это просто еще один пример того, что Россия и Иран сейчас работают вместе, нарушая не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и, конечно, подвергая дальнейшей опасности жизни украинцев», — добавил он.

Протесты в Иране продолжаются с 16 сентября — после смерти в полиции Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. На 40 день после ее смерти демонстрантов разгоняли в нескольких городах Ирана.

По данным ISW, антиправительственные акции прошли в прошлые сутки в 23 городах в 12 провинциях. Протестующие установили порядок акций: по средам и субботам. Перед выступлением в некоторых городах Ирана начали баррикадировать улиц. Аналитики отдельно отмечают рост антиправительственных настроений в студенческой среде: они выступают против гендерной сегрегации. Правительственные силы в свою очередь призывают к уличным акциям в поддержку режима.

Власти Ирана обвинили в террористической атаке в Ширазе «врагов страны». Поэтому военные могут нанести удары по целям США, Израиля и Саудовской Аравии, считают аналитики.