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#Новости

В Орле жителей призвали собирать «тревожные чемоданчики» на случай эвакуации

27.10.2022

Памятка появилась на сайте администрации города

В Орле жителей призвали подготовить «тревожные чемоданчики» на случай эвакуации. Соответствующая памятка появилась на сайте городской администрации, обратил внимание «7*7».

Люди советуют взять с собой документы, вещи, нож, аптечку, свисток, радиоприемник. Такие меры власти назвали не сигналом к панике, а информацией, с которой должен ознакомиться каждый. 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сказал, что у него самого есть такой чемоданчик, потому что регион находится близко к территории, где идут боевые действия.



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