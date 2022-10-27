Андрей Ростовцев — о лишении звания Мединского

В мае 2014 Владимиру Мединскому вопреки санкциям было присвоено звание почетного профессора университета Ка Фоскари Венеции. Вручение почетного знака и мантии прошло в Москве. Проректор по культурной деятельности и отношениям с научными и культурными учреждениями венецианского университета Сильвия Бурини, выполнив эту миссию, подала в отставку. Прошло восемь лет, и сегодня (26 октября) университет Ка Фоскари всё же решил лишить Владимира Мединского звания почетного профессора.

В октябре 2017, несмотря на экспертное решение ученых историков, Президиум ВАК оставил Мединскому докторскую степень, тем самым указав ученым на их место. Примечательно, что глава ВАК не ушел в отставку, а наоборот, — обнулился и переизбрался на третий срок. Так что аналогия с венецианским кульбитом будет не полная, даже если спустя восемь лет у Мединского всё же отберут ученую степень. Но поживем — увидим.

Скажете, когда идет война, кого могут волновать всякие мединские с их учеными степенями. Как известно, война была затеяна лжеисториками. В будущем, если доживем, необходимо позаботиться, чтобы избавиться от лжеисториков и вообще от всяких других лже- тоже. Будущее начинается сейчас.

На фото: 2014 год, проректор венецианского Университета Ка Фоскари Сильвия Бурини и Владимир Мединский.Фото: Минкультуры России.

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