МИД РФ выдал снимки из Словении за фото «украинской грязной бомбы»

Правительство Словении уличило МИД РФ в обмане. Российские внешнеполитическое ведомство выдало снимки Словенского национального агентства по радиоактивным отходам за изображение «грязной бомбы», которую якобы планирует применить Украина.

В англоязычном Twitter-аккаунте российского внешнеполитического ведомства появилась запись о планах Украины применить «грязную бомбу». Публикация проиллюстрирована четырьмя снимками, один из которых был выдан за изображение «грязной бомбы».

«По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — говорится в посте.

Однако правительство Словении опровергло эту информацию, заявив, что указанные снимки были сделаны в 2010 году и принадлежат национальному агентству по радиоактивным отходам.

«Радиоактивные отходы в Словении хранятся надежно и под наблюдением. Они не используются для создания каких бы то ни было грязных бомб», — сообщили в Twitter правительства страны.



23 октября агентство РИА «Новости» сообщило о якобы готовящихся планах Украины устроить провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы». После этого министр обороны Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом подобного оружия. Тем временем Париж, Лондон и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором отвергли соответствующее заявление Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на реакцию стран Запада. «Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело, верить или не верить», — заявил он в понедельник. Какую именно информацию передала Москва, он также не уточнил.

После этого Минобороны РФ объявило о приведении в готовность «сил и средств», необходимых для «выполнения задач в условиях радиоактивного заражения. Ведомство настаивает, что Украина готовит провокации с использованием радиологических «грязных бомб».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник заявил, что Минобороны располагает данными о получении двумя украинскими организациями «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы». Также достаточным основанием для подобных обвинений в ведомстве сочли данные о якобы переговорах Киева и Лондона по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, а также наличие в Украине «производственной базы и научного потенциала» для этих целей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился отправить в Украину экспертов после заявления России о якобы готовности Киева применить «грязную бомбу».