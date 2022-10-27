Никогда не было и вот опять

Ждали, ждали и вот дождались: практически официальный орган чекистов — издание «Аргументы и факты» — опубликовал интервью с помощником могущественного секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Заголовок говорит сам за себя — только вчитайтесь: «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы».

Прошло каких-то восемьдесят лет с того времени как схожие аргументы использовали немецкие нацисты, как ту же риторику взяли в обиход очистители от нацистского засилья из Москвы



В этом интервью генерал-майор ФСБ Алексей Павлов поделился с читателями своими познаниями в области «сатанинских практик», распространенных, по его мнению, в Украине. В перечень попали некие «неопятидесятники» — Церковь Христа с центром, конечно же, в Бостоне, США, сайентологи и — ну да, они, всегдашние виновники всего и вся в Отчестве — евреи, любавичские хасиды (помните украденную библиотеку Шнеерсона? — да они самые) , «главным жизненным принципом» которых «является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». Как говорится — и вот прошло каких-то восемьдесят лет с того времени, как схожие аргументы использовали немецкие нацисты, расстреливавшие евреев в оврагах Украины, как ту же риторику взяли в обиход очистители и освободители от нацистского засилья из Москвы.

Какие цели преследуют все эти страшные сектанты, варящие неоязыческое варево в «ведьмином котле» в Украине? Правильно: они делают это для того, чтобы «переформатировать умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности».

Что же делать? Как спасаться и спасать? И это тоже товарищ генерал-майор знает. Зря он что ли окончил академию МБ России (ныне академия ФСБ) в 1993 году, а потом сделал карьеру в ФАПСИ и ФСБ, а с 2009 года — в Совете безопасности РФ? Где еще могут научить отличать правильные религиозные взгляды от неправильных, как не в ФСБ, наследовавшей практики советского КГБ, в котором были специальные отделы — отдел №4, «церковная линия» и отдел № 8, «израильская линия» Пятого управления КГБ (потом и сейчас — Управление по защите конституционного строя)? К тому же генерал-майор усвоил уроки старшего по званию — генерал-полковника Кадырова, который определил «дешайтанизацию» как цель СВО. Наш генерал-майор именует ее «десатанизацией Украины». Вот такие у нас теперь просветители…

Генерал-майор — как впрочем и генерал-полковник — тяжело и долго трудился на избранном поприще борьбы с сатанизмом, был отмечен — награжден знаком «За службу в контрразведке» II степени, медалями. Сына родил, дом построил — почти тысяча квадратных метров, по квартирной лестнице поднимался — была квартирка в 171 кв. м — стала 315 кв. м, участок земли был 2,2 га — стал в 6,5 га, свидетельствует декларация, короче, жизнь удалась, можно наконец и за евреев взяться.

Главный раввин России по версии ФЕРОР Берл Лазар, известный своими близкими отношениями с Кремлем, высказываниями генерал-майора был возмущен. Призвал власти дезавуировать высказывания помощника Патрушева, назвав их «вульгарным антисемитизмом», который представляет угрозу для евреев в России.









*Евгению Альбац Минюст России считает «иностранным агентом».