В Архангельске соратника Навального* приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за «реабилитацию нацизма»

Архангельский областной суд приговорил соратника Алексея Навального* Руслана Ахметшина к двум с половиной годам колонии-поселения по уголовному делу о «реабилитации нацизма» (ч. 1 и ч. 4 ст. 354 УК РФ), сообщает SOTA. Ему также предстоит возместить 181 тысячу рублей. В указанную сумму входят проведенные экспертизы, а также работа адвоката по назначению и «эксперта» обвинения Натальи Хохловой. Ахметшину решили вернуть ноутбук, изъятый у фотографа при обыске, однако смартфон HONOR изъяли в пользу государства.

Уголовное дело в отношении Ахметшина возбудили в марте текущего года. Поводом послужили его комментарии и посты в соцсетях, посвященные Дню Победы. По версии следствия, соратник Навального* выражал в них «неуважение» к памятной дате, а также распространял «заведомо ложные сведения о развязывании Советским Союзом Второй мировой войны и наличии союзнических отношений между СССР и Германией».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».