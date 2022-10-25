Тюменская полиция оспорит прекращение дела о надписи «НЕТ В***Е!», расшифрованной подсудимой как «НЕТ ВОБЛЕ!»

Управление МВД по Тюмени обжаловало решение суда о прекращении административного дела о надписи «НЕТ В***Е!», интерпретированной как «НЕТ ВОБЛЕ!». Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на мать Алисы Климентовой, проходившей по данному делу.

Тюменская полиция сослалась на то, что Климентова участвовала в акции против мобилизации 24 сентября, и, помимо надписи «НЕТ В***Е!», нарисовала на асфальте символ мира. На основе изложенных фактов полиция пришла к выводу, что действия девушки были направлены на «выражение несогласия с объявленной частичной мобилизацией».

В середине октября Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о «дискредитации» российской армии в отношении Климентовой. Подсудимая смогла убедить суд в том, что надпись «НЕТ В***Е!», которую она оставила на асфальте, означала «НЕТ ВОБЛЕ!». Девушка объяснила, что «испытывает неприязнь к данному виду рыб».